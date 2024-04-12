Понад тисяча жителів тимчасово окупованих територій Запорізької області перебувають у російському полоні, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише Укрінформ.

«Якщо візьмемо лише ТОТ Запоріжжя, то більше 1000 мешканців наразі перебувають у полоні. Але нам достеменно невідома доля кожного, бо ворог часто приховує, де перебувають наші мешканці, кого забирають у полон. І лише про деяких нам відомо, як і що з ними сталося. Зазвичай ми дізнаємося про це від родичів, близьких, тих, хто знаходить наших людей на ТОТ в недоправоохоронних фіктивних структурах РФ», - сказав посадовець.

Advertisement

За його словами, пріоритетом місцевої влади і правоохоронних структур є збір інформації про тих, хто пішов на співпрацю з ворогом.

«Сьогодні ми співпрацюємо з СБУ, Нацполіцією, прокуратурою, щоб документувати всі злочини щодо колаборації і всіх колаборантів притягувати до відповідальності – як заочно, так і очно тих, кого вдається знаходити на території, підконтрольній українському уряду», - зауважив Федоров.

Він також розповів, що загарбники на ТОТ Запоріжжя посилили фільтраційні заходи і призов.

Advertisement

«Тому ми закликаємо виїжджати з ТОТ, щоб захистити себе. Шляхи виїзду - або через тимчасово окупований Крим, - саме цей шлях часто обирають мешканці ТОТ, а потім виїжджають до Грузії або до європейських країн.

Або виїжджають через пункт перетину Колотилівка, або через Бердянськ, Маріуполь, Новоазовськ переїжджати на територію РФ і далі - через ЄС, Грузію виїжджати. Звичайно, жодна людина не може надати гарантій, що це буде безпечний шлях, та на сьогодні він діє», - зазначив він.

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора заявили, що розслідують 27 кримінальних справ за фактами страти росіянами українських військовополонених.