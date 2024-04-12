Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що Україна отримає від ЄС наступний транш обсязі 1,5 млрд євро вже до кінця квітня, та ще 1,9 млрд євро перехідного фінансування, за виконання умов, визначених у рамках імплементації Українського фонду в бюджеті ЄС, у травні 2024 року.

Про це він заявив у п'ятницю в Люксембурзі під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС з економіки й фінансів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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« Наступний платіж в 1,5 млрд запланований у цьому місяці, якщо всі умови будуть дотримані. Тож це забезпечує «лінію життя» від ЄС, щоб у ці надзвичайно важкі часи допомогти Україні продовжити надання ключових громадських послуг та зберегти функціонування держави, тоді як Росія продовжує свою жорстоку війну», – сказав представник Європейської комісії.

Він зауважив, що Єврокомісія представила на розгляд європейських міністрів Український план, який був переданий Єврокомісії урядом України кілька тижнів тому.

Цей документ зосереджує увагу на впровадженні структурних реформ, подоланні бар’єрів для зростання, залученні інвестицій у ключові сектори економіки, а також заходи із подальшої адоптації українського законодавства до законів та стандартів ЄС, в контексті просування України до членства в Євросоюзі.

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За словами Домбровскіса, саме цей Український план буде головним інструментом імплементації Українського фонду в бюджеті ЄС на 2024-2027 роки.

Наступним кроком буде оцінка Єврокомісією Українського плану, з метою встановлення щоквартальних індикаторів стану реформ та витрат для можливості майбутніх траншів.

«Ми завершимо цю роботу дуже швидко та надамо нашу оцінку Раді ЄС. Щойно такі висновки будуть ухвалені, це відкриє для України можливість отримати 1,9 млрд євро попереднього фінансування, ймовірно, у травні», – зазначив Домбровскіс.

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Він привітав важливі рішення міністрів, які надають Європейському Союзу можливість брати участь у збільшенні капіталізації ЄБРР, для ефективного продовження фінансової підтримки України.

Крім того, за словами представника Єврокомісії, міністри фінансів ЄС сьогодні мали продуктивне обговорення з Європейським інвестиційним банком щодо подальших інвестицій в європейський сектор безпеки й оборони.

Нагадаємо, 20 березня Україна отримала 4,5 млрд євро від Європейського Союзу в межах перехідного фінансування, передбаченого Ukraine Facility. Це був перший транш з цієї програми фінансування.