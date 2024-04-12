Військові інструктори з РФ вже прибули до столиці Нігеру Ніамея разом із першою партією російської військової техніки в рамках угоди про співпрацю між країнами.

Зокрема, Росія планує встановити в Нігері свою систему протиповітряної оборони та забезпечити повний контроль над повітряним простором.

Про це повідомляє громадське телебачення Нігеру, передає Le Monde.

"Ми стали свідками прибуття до Ніамея російського реактивного літака Іл-76, що перевозить військову техніку останнього покоління, з інструкторами Міністерства оборони Росії на борту", - повідомив громадський телеканал "Télé Sahel".

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У сюжеті показали нічні кадри, на яких літак РФ приземлився в аеропорту. За словами журналіста, російські військові інструктори забезпечать "якісну підготовку нігерських солдатів" для ефективного використання систем ППО.

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У повідомленні зазначається, що у березні очільник невизнаного світовою спільнотою військового режиму в Нігері генерал Абдурахаман Тіані розмовляв телефоном з лідером РФ Путіним про зміцнення співпраці у сфері безпеки між Ніамеєм і Москвою.