Україна та Болгарія проведуть 15 квітня у Софії Другу Чорноморську безпекову конференцію Міжнародної Кримської платформи.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Співорганізаторами конференції є міністерства закордонних справ і оборони України та Болгарії у партнерстві з Центром оборонних стратегій (Україна).

Зазначається, що участь у конференції візьмуть делегації від 42 держав і 8 міжнародних організацій. Ключовою темою обговорення також стане реалізація української Формули миру.

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"Учасники конференції проаналізують вплив російської агресії на безпекову ситуацію в Чорноморсько-Азовському регіоні та за його межами, обговорять стратегії реагування на наявні загрози та майбутнє регіональної безпеки", - зазначається у повідомленні.

Раніше ми писали, що новопризначений т. в.о. міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов пообіцяв прискорити надання військової допомоги Україні.