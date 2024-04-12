Російська Федерація б’є по українських ТЕС ракетами, в яких є компоненти країн Заходу та Азії.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Ворог б‘є по українських ТЕС ракетами, в яких є компоненти країн Заходу та Азії", - зазначив Єрмак.

Російські атаки на енергетичну інфраструктуру України

У ніч на 11 квітня Росія атакувала енергетичну інфраструктуру в Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.

У Запорізькому районі пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури. Обʼєкт газорозподільчої інфраструктури та електропідстанція зазнали пошкоджень на Львівщині.

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Крім того, під час цієї масованої ракетної атаки РФ повністю знищила Трипільську ТЕС на Київщині.

Нагадаємо, що 22 березня 2024 року росіяни повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Наразі ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації.

Також 12 квітня 2024 року армія РФ завдала удару керованими авіfбомбами по ТЕЦ у Сумах.

Іноземні компоненти у російській зброї: що відомо

У лютому 2024 року у ЗМІ ширилась інформація, що Росія імпортує японські й тайські компоненти для зброї та бойових машин через білоруську компанію, яка зареєстрована у Китаї.

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Видання Nikkei посилається на документи збройових компаній РБ, надані білоруською опозиційною організацією у вигнанні Belpol. Зокрема, на записи транзакцій і платежі через фінансові установи, в яких беруть участь російські, білоруські, китайські та інші компанії.