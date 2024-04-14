Україна працює з Німеччиною над поставками додаткових систем ППО і ракетами до них.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

За його словами, зараз Київ домовляється про зенітно-ракетний комплекс IRIS-T.

Україна сподівається отримати комплекс IRIS-T від Німеччини

«Працюємо з Німеччиною над додатковою системою IRIS-T - це теж сильна ППО - і над ракетами для наявних у нас систем захисту неба. Лідерство Німеччини дійсно відчувається, і завдяки такому лідерству ми зможемо зберегти тисячі життів та зможемо дати Україні більше захисту від російського терору», - розповів президент.