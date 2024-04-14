Україна працює з Німеччиною над поставками додаткових систем ППО і ракетами до них.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.
За його словами, зараз Київ домовляється про зенітно-ракетний комплекс IRIS-T.
Україна сподівається отримати комплекс IRIS-T від Німеччини
«Працюємо з Німеччиною над додатковою системою IRIS-T - це теж сильна ППО - і над ракетами для наявних у нас систем захисту неба. Лідерство Німеччини дійсно відчувається, і завдяки такому лідерству ми зможемо зберегти тисячі життів та зможемо дати Україні більше захисту від російського терору», - розповів президент.
Німеччина надасть Україні додатковий Patriot
Напередодні Німеччина оголосила, що терміново передасть Україні один зенітно-ракетний комплекс Patriot.
Таке рішення ухвалили на тлі російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі.
Німеччина як лідер коаліції ППО наразі шукає системи Patriot для України.
Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Київ веде переговори щодо двох батарей Patriot та однієї Samp-T.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що війна в Україні швидко не завершиться. Однак, РФ не повинна виграти.
Тому партнерам доведеться ще довго допомагати Києву зброєю.
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