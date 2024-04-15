Напруженість на Близькому Сході зросла після нічної повітряної атаки Ірану на Ізраїль 14 квітня. Президент Ізраїлю Іцхак Герцог назвав цю подію "оголошенням війни", заявивши, що уряд розглядає можливі варіанти відповіді.

Лідери G7 одностайно засудили "безпрецедентну" атаку Ірану, а Президент України Володимир Зеленський відзначив, що відбиття атаки показало "справжній захист союзників", і закликав світ захищати життя скрізь, де є терористична загроза. Kyiv Post зібрав інформацію про ракетну атаку Ірану на Ізраїль та реакцію світових лідерів на неї.

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Ізраїль назвав оголошенням війни нічну атаку Ірану

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог назвав "оголошенням війни" повітряну атаку Ірану, здійснену в ніч проти 14 квітня, пише Укрінформ.

"Це оголошення війни", - зазначив Герцог, коментуючи іранську атаку в інтерв'ю Sky News.

Він додав, що зараз уряд Ізраїлю "розглядає всі варіанти" відповіді на атаку, але не прагне війни.

"Зараз, оскільки ми стримані, знаємо про наслідки і обговорюємо це з нашими партнерами, ми розглядаємо усі варіанти, і я впевнений, що зробимо необхідні кроки для захисту нашого народу. Ми не прагнемо війни", - зазначив він.

За словами ізраїльського президента, іранська атака стала ще одним прикладом того, як Іран поширює хаос, терор та нестабільність по всьому світу.

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Зокрема, люди в Україні теж є жертвами цього терору, зазначив Герцог, маючи на увазі удари військ РФ, яких вони завдають іранськими безпілотниками.

Осуд лідерів G7

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що лідери "Великої сімки" одностайно засудили "безпрецедентну атаку Ірану на Ізраїль". Вони також закликали сторони до стриманості та продовжуватимуть зусилля для деескалації ситуації.

"Ми продовжуватимемо всі наші зусилля, щоб працювати над деескалацією. Якнайшвидше завершення кризи в Газі, зокрема шляхом негайного припинення вогню, матиме значення", - написав він у соцмережі Х.

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Реакція Президента України

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні наприкінці 781-го дня війни наголосив, що відбиття ракетної атаки Ірану на Ізраїль продемонструвало справжній захист союзників. За його словами, це наочно показало, що сучасна авіація та системи ППО здатні ефективно протистояти загрозам.

Зеленський закликав світ захищати життя скрізь, де є терористична загроза, та обмежувати потенціал терору. Він підкреслив, що Україна, Близький Схід та інші частини світу заслуговують на "справедливий і надійний мир".

«Потрібно робити все, щоб зло та війни не розповзалися світом – ані у Європі, ані на Близькому Сході, ані будь-де ще. Я дякую всім, хто це розуміє. Кожен, хто може дати захист життю, повинен це робити. Кожен, хто може обмежити потенціал терору, повинен це робити. І Україна, і Близький Схід, і всі інші частини світу однаково заслуговують на справедливий і надійний мир», - сказав Президент.

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Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна засуджує атаку Ірану проти Ізраїлю з використанням дронів «Шахед» і ракет.

Масована іранська атака на Ізраїль: що відомо

Представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі повідомив, що Іран у ніч проти 14 квітня запустив понад 300 ракет та безпілотників по Ізраїлю, 99% яких було перехоплено силами ППО. Президент США Джо Байден засудив Іран та його проксі-сили за цю атаку.