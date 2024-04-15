Російські військові продовжили обстріли населених пунктів на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Херсонщині та Запоріжжі, внаслідок яких загинули і були поранені мирні жителі. У кількох областях є руйнування будинків, підприємств. Також є влучання в об’єкт критичної інфраструктури та газогони.

Донецька область

За минулу добу російські війська вбили одного жителя Донецької області і ще двох людей поранили, повідомив у Фейсбуці голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

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За його словами, 14 квітня росіяни вбили одного жителя Донеччини – в Очеретиному. Ще двоє людей в області за добу дістали поранення.

Харківська область

Російські загарбники за добу обстріляли близько 15 населених пунктів Харківської області, повідомив у Фейсбуці голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

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Він зазначив, що за добу ударів по місту Харків не було.

Артилерійських та мінометних ударів зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема, Лиман, Івашки, Шестакове.

Під авіаційними обстрілами перебували Слатине, Вовчанськ, Купʼянськ, Подоли, Петропавлівка, Кислівка.

О 16:20 росіяни скинули модифіковану авіабомбу УМПБ-Д30 на Кругляківку Куп'янського району. Пошкоджені житловий будинок та автомобіль.

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О 16:17 армія РФ скинула КАБ на Слатине Харківського району. Пошкоджені приватне підприємство, вікна багатоквартирного та приватного житлових будинків. Постраждала 51-річна жінка, зазначив голова ОДА.

О 15:45 вороий БПЛА "Ланцет" атакував Шестакове Чугуївського району. Пошкоджені два автомобілі.

О 14:30 внаслідок мінометного обстрілу Івашок Богодухівського району пошкоджені два приватні будинки й господарча споруда.

У Мартовому Чугуївського району 64-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої та був госпіталізований.

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О 10:45 росіяни скинули боєприпас із дрона в Малій Вовчій Чугуївського району. Загинула 57-річна жінка.

За словами Синєгубова, минулої доби на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

Сумська область

Вночі та вранці в понеділок, 15 квітня, російські загарбники здійснили чотири обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, повідомила у Фейсбуці Сумська обласна військова адміністрація.

"Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 17 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Шалигинська та Свеська громади", - йдеться в повідомленні.

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По Шалигинській громаді ворог бив з мінометів. Свеську громаду росіяни обстріляли з артилерії. На територію Великописарівської громади російські військові скинули 11 мін.

Херсонська область

Російські війська минулої доби здійснили обстріли 12 населених пунктів Херсонської області, поранені троє людей, повідомив у Фейсбуці голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Ворог обстрілював Кізомис, Велетенське, Білозерку, Понятівку, Садове, Микільське, Берислав, Дудчани, Качкарівку, Одрадокам'янку, Козацьке і Херсон.

Пошкоджені три багатоповерхівки і 15 приватних будинків. Зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури та газогони. Витік газу перекритий, пожежі та загроз немає.

В результаті обстрілів поранені троє людей.

Запорізька область

Упродовж доби ворог атакував Запорізьку область 400 разів. Одна людина загинула, ще одна зазнала поранення, повідомив у Телеграмі очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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“Одна жінка загинула внаслідок ворожого обстрілу Василівського району. Одного чоловіка поранено під час артобстрілу росіянами Гуляйполя», - написав він.

Упродовж доби окупанти 400 разів били по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували сім населених пунктів.

Війська РФ здійснили авіаційний удар по Малій Токмачці. Ще 144 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

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15 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине.

240 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Приморського.

Нагадаємо, 14 квітня армія РФ завдала ракетного удару по місту Дніпро, внаслідок чого поранення дістали щонайменше 13 людей.