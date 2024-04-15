Президент США Джо Байден в ході телефонної розмови з лідерами обох партій у Конгресі закликав якнайшвидше схвалити законопроєкт, який, зокрема, передбачає виділення допомоги Україні й Ізраїлю, повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN.

"Президент обговорив термінову потребу в тому, щоб Палата представників якнайшвидше ухвалила доповнення до закону про національну безпеку", – йдеться в заяві Білого дому.

Зазначається, що в телефонній розмові з Байденом взяли участь лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, спікер Палати представників Майк Джонсон, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер і лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс.

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Також на пресконференції в неділю Шумер закликав Палату представників, де більшість мають республіканці, розглянути раніше схвалене Сенатом доповнення до закону про національну безпеку.

"Найкращий спосіб допомогти Ізраїлю та Україні – це схвалити доповнення (до закону про національну безпеку – ред.) цього тижня. Я закликав спікера Джонсона зробити це", - сказав він.

Наразі Палата представників не голосувала за прийнятий Сенатом законопроєкт, оскільки багато консерваторів у Палаті представників виступають проти надсилання додаткової допомоги Україні та хочуть, щоб до будь-якого пакету допомоги було включено більш сувору політику США щодо кордону з Мексикою.

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Раніше повідомлялося, що Майк Джонсон відмовляється вносити на розгляд Палати представників ухвалений Сенатом законопроєкт із підтримкою України. Натомість він заявив, що планує представити свою ініціативу, яка включатиме «деякі важливі нововведення» в тексті.

Допомога США Україні

13 лютого Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 млрд доларів, 60 млрд з яких – для Києва.

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Документ мають схвалити в Палаті представників перед тим, як його направлять на підпис президенту США Джо Байдену.

Нагадаємо, колишній президент Дональд Трамп заявив, що республіканці готові підтримати допомогу Україні, але у формі позики.