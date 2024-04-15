Президент Володимир Зеленський призначив Миколу Точицького заступником керівника Офісу Президента. Про це йдеться в відповідному указі на сайті Президента.

«Призначити Точицького Миколу Станіславовича Заступником Керівника Офісу Президента України», – ідеться в документі.

Раніше ми повідомляли, що 12 квітня Кабінет Міністрів звільнив Миколу Точицького з посади заступника міністра закордонних справ.

Що відомо про Миколу Точицького

Микола Точицький народився 22 вересня 1967 року у Вінницькій області. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка (філолог, перекладач французької та англійської мов), а також Інститут міжнародних відносин Київського державного університету імені Тараса Шевченка (юрист-міжнародник) та Женевський центр політики безпеки. Одружений, має двох синів.

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Кар'єра:

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1993-1995 - аташе, третій секретар Управління контролю за озброєнням та роззброєнням МЗС України;

1995-1998 - третій, другий секретар посольства України у Королівстві Бельгія;

1998-1999 - перший секретар Управління контролю над озброєнням та НТС МЗС України;

1999-2001 - перший секретар, радник Департаменту з питань політики та безпеки МЗС України;

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2001-2003 - радник Постійного Представництва України при Раді Європи;

2003-2004 - перший заступник директора, директор Кабінету міністра закордонних справ України;

2004-2005 - начальник Управління консульської служби МЗС України;

2005-2008 - генеральний консул України у Сан-Франциско;

2008-2010 - перший заступник керівника, керівник Головної служби з питань міжнародного співробітництва Секретаріату президента України;

2010-2016 - постійний представник України при Раді Європи;

2016-2021 - посол України в Бельгії, представник України при ЄС та Європейському Співтоваристві з атомної енергії за сумісництвом;

2017-2021 - посол України у Великому Герцогстві Люксембург за сумісництвом;

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29 вересня 2021 року був призначений заступником міністра закордонних справ України.