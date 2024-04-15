Сили оборони України уразили російський командний пункт, в якому знаходилися високопоставлені російські офіцери в тимчасово окупованому Криму, повідомляють джерела Kyiv Post в спецслужбах.

Співрозмовник Kyiv Post зазначив, що деталі уточнюються.

"Бавовна" в Криму 15 квітня

В понеділок, 15 квітня, місцеві жителі окупованого півострова чули вибухи. Повітряна тривога тривала понад 2 години. В Криму працювала російська ППО.

Моніторинговий Telegram-канал "Крымский ветер" сьогодні повідомляв, в Севастополі сьогодні піднімали авіацію у повітря.

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Рух автомобільного транспорту Кримським мостом тимчасово було зупинено. Окрім того, російські пропагандисти пишуть про нібито збиті ракети біля мосту.

Удари ЗСУ по тилу російської армії та Чорноморському флоту

ЗСУ регулярно завдають ударів по оперативному тилу армії РФ, та по її комунікаціям. Так, нещодавно українська авіація вразила пункт управління ворога в окупованому Луганську.

Окрім того, цілями спеціальних операцій ГУР і СБУ давно вже є нафтопереробні потужності Росії.

Вже відомо, що атаки українських безпілотників вивели з ладу близько 14% потужностей російських НПЗ станом на кінець березня. Поки що Кремль заявляє, що ситуація на внутрішніх ринках пального стабільна, а запаси достатньо великі.

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Великі втрати РФ навіть призвели до того, що Росія змушена перекидати війська з Тихоокеанського флоту на війну в Україну.

Наприкінці березня ЗСУ влучили ракетою «Нептун» по викраденому росіянами кораблю «Костянтин Ольшанський».