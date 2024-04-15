Армія РФ продовжує вбивати мирних жителів Харківщини. 15 квітня о 14:00 російські війська здійснили обстріл керованою авіабомбою села Лук‘янці Липецької громади Харківського району.
Влучили в заклад освіти, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Пізніше він додав, що четверо цивільних людей зазнали травм внаслідок обстрілу: дві жінки віком 63 і 66 років, та двоє чоловіків – 38 та 65 років. Усіх постраждалих госпіталізували до медичного закладу з вибуховими травмами та осколковими пораненнями.
Двоє чоловіків 63 та 65 років загинули на місці. Деталі події продовжують встановлювати.
Армія РФ щодня атакує Харків та область
Останнім часом почастішали напади військ РФ на Харків, а кремлівські пропагандистські канали закликають стерти місто з лиця землі.
Нещодавно начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії генерал-майор Енно Митс заявив, що Росія може пробитися через Харків одним махом, але щоб утримати його під контролем, буде потрібно значно більше військ. Попри те, що Росія має можливість бомбити Харків, захопити його вона не може.
Удар по центру Куп’янська: постраждало двоє людей
Протягом минулої доби росіяни дронами та авіацією обстрілювали Харків та населені пункти Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів.
Від Харкова до кордону з Росією менш як 50 кілометрів. Тому країна-агресорка регулярно обстрілює місто, не розбираючи цілей.
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