Президенту України Володимиру Зеленському представили новий баражуючий боєприпас, який зможе завдавати удару по об'єктах на оперативно-тактичній глибині понад 100 кілометрів, повідомляє "Мілітарний".

"Безпілотник, назва якого все ще тримається у секреті, вже зараз використовується на передовій проти російських окупантів та здобув перші перемоги, успішно уразивши, зокрема російський зенітний ракетний комплекс. У перспективі нова розробка має стати засобом ураження цілей як на землі, так і в небі завдяки своїй швидкості та потужній бойовій частині", - йдеться у повідомленні.

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Полюючи на ворожі розвідувальні безпілотники, що наводять російські авіаційні та ракетні удари по українському тилу і на передовій, він зможе знизити ударний потенціал російських військ.

Боєприпас має зайняти ту ж нішу, що і російський "Ланцет", завдаючи високоточні удари по важливих одиницях бойової техніки на великій відстані від лінії фронту.

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Що відомо про новий український дрон-камікадзе

Як і більшість безпілотників, він має електричний двигун та запускається з катапульти, що робить його застосування простим для користувачів.

Новий Х-подібний фюзеляж забезпечує безпілотнику високу маневровість і можливість ураження статичних та рухомих цілей по різних траєкторіях. Зокрема він здатен заходити на ціль під прямим кутом.

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Залежно від обраної цілі на борту безпілотника може встановлюватись бойова частина вагою до 3 кг. Вона представлена у різних версіях: уламкова, термобарична або бронебійна з ударним ядром. Остання може пробивати до 40 мм броні та завдавати серйозні ураження техніці, створюючи при "проламуванні" корпусу велику кількість вторинних уламків.

Для перехоплення повітряних цілей безпілотник буде оснащуватись уламковою бойовою частиною. Її ініціація відбуватиметься при зіткненні з об'єктом або ж при наближенні до нього за сигналом з пульта оператора. Вибухова хвиля та потік уламків має зруйнувати фюзеляж ворожого розвідника та таким чином збити його.

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"Максимальна швидкість безпілотника не перевищує 180 км/год, а тому його основними жертвами можуть бути об'єкти, що рухаються повільніше 130 км/год. Фактично мова йде про російські "Орлан-10", Zala та "Ланцети", хоча теоретично це можуть бути і зависаючі або пролітаючі на зустрічних курсах гелікоптери", - ідеться у повідомленні.

Важливим елементом нового українського ударного комплексу є дрон-ретранслятор, що працює в парі з баражуючим боєприпасом. Він виконує задачі з пошуку цілі, її відстеження в очікуванні ударного дрона й об'єктивного контролю наслідків влучання.

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Завдяки ретранслятору баражуючий боєприпас здатен працювати на великих відстанях та з хорошим зв'язком. Використовуючи його, оператор може обійти явище "радіогоризонту" та не втрачати відеосигнал та управління над дроном аж до самого влучання у ціль.

Усі безпілотники комплексу оснащуються високонадійними модулями шифрованого зв'язку (стандарт AES256), що дозволяє працювати в умовах активного придушення системами РЕБ.

Ще одним важливим нововведенням для ударного комплексу стала інтеграція системи "машинного зору", яка забезпечує захоплення об'єктів та автоматичне до наведення на ціль. Ця технологія вже активно використовується українськими військовими для ураження цілей навіть в зонах роботи потужних комплексів радіоелектронної боротьби.

На сьогодні безпілотний комплекс знаходиться на етапі доведення. Воно відбувається в умовах постійних пусків і застосувань в зоні бойових дій, де дрон вже успішно знищує ворожу техніку.

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Вартість одного такого безпілотного літака не розкривається, проте, за словами розробників вона співмірна з вартістю більшості українських дронів оперативно-тактичного класу.

Раніше ми писали, що через нерішучість партнерів у постачанні Україні далекобійних ракет вона застосовує ударні дрони власної розробки. Так, нещодавно з'явилося відео з наслідками удару українського дрона "Баба Яга" по російських бліндажах.