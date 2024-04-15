Україна розраховує на допомогу Норвегії в отриманні систем ППО Patriot з інших країн у найкоротші терміни, вже обговорені конкретні кроки норвезької сторони в цьому напрямку, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній з очільником МЗС Норвегії Еспеном Бартом Ейде пресконференції в Києві, повідомляє Укрінформ.

"Норвезькі NASAMS надзвичайно позитивно себе зарекомендували в Україні, і ми вдячні за те, що уряд Норвегії докладає зусиль, аби Україна мала більше таких систем. Але уряд Норвегії також має інструменти і можливості, щоб допомогти нам отримати системи Patriot з інших країн. Ми цю тему сьогодні теж предметно обговорили", - сказав Кулеба.

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Він подякував норвезькому колезі за "щиру відданість" темі надання Україні більшої кількості засобів ППО.

"З того, що я почув сьогодні, у мене немає сумнівів, що Норвегія робить усе, що може. Це все за один день не відбувається. Проте у нас обох є спільне розуміння, що нові батареї ППО мають бути поставлені в Україну якнайшвидше. Ми вже визначили конкретні кроки, які Норвегія зробить сьогодні, щоб у цьому напрямку просуватися", - повідомив очільник української дипломатії.

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Раніше повідомлялося, що Німеччина відправить Україні в найкоротші терміни ще один комплекс ППО Patriot.

Україні, як і Ізраїлю, потрібна допомога союзників

На пресконференції з очільником МЗС Норвегії Дмитро Кулеба сказав, що Україна вважає дуже успішною співпрацю Ізраїлю та союзників у відбитті іранської атаки ракетами і дронами і просить партнерів надати необхідне озброєння для протидії російським ракетним ударам.

"Коли ми говоримо про відбиття ракетних атак і атак дронів на Ізраїль, я можу тільки сказати, що насправді спільні зусилля Ізраїлю і союзників, які, до речі, ще й наші союзники, були дуже вдалими. Ми бачимо, що коли союзники діють спільно і дуже скоординовано, жодна ракета не влучає в ціль в Ізраїлі. Жодна ракета! І все, що ми просимо у партнерів, – навіть якщо ви не можете діяти так, як ви дієте в Ізраїлі, дайте нам те, що потрібно, а решту ми зробимо самі", - сказав очільник української дипломатії.

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Нагадаємо, в ніч на 14 квітня Іран вдарив по Ізраїлю близько трьома сотнями дронів та ракет. Представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що Іран у ніч на 14 квітня запустив понад 300 ракет та безпілотників по Ізраїлю, 99% яких перехопила ППО.

Володимир Зеленський заявив, що Україна засуджує атаку Ірану проти Ізраїлю.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що польські комплекси Patriot потенційно можуть захистити західне прикордоння нашої країни від російських повітряних атак.