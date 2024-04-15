Українські кіберфахівці здійснили успішну кібератаку на сервери 15 російських підприємств, які сприяють військовому автопрому Росії, повідомляє АрміяInform.

Акцію провели з нагоди Дня російського РЕБ. Кіберфахівці зламали сервери й вивантажили всю інформацію. Замість стартових сторінок на сайтах згаданих компаній відвідувачі побачили спалені засоби радіоелектронної боротьби росіян "Леєр 2" і "Красуха".

За даними АрміяInform, зламані портали підприємств "ПромАрматура" та "ИнтерТестСтрой +", які є партнерами виробника бронеавтомобілів "Ахмат" – компанії "Ремдизель". Перше розташоване в Набережних Челнах (Татарстан), друге – у Митищах (Московська область).

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Також були зламані сайти філіалів компанії "Рамтел", яка постачає фарби для російського оборонавтопрому.

Серед уражених цілей – електронний ресурс фірми "Вторцветмет", тісно пов'язаної з Ярославським заводом гумових технічних виробів – постачальником шин для російських автомобілів цивільного та військового призначення.

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Обидві останні компанії очолював член партії "Єдина Росія" Сергій Даленко.

Атаки українських хакерів на ІТ-інфраструктуру Росії

Наприкінці січня хакери ГУР знищили всю ІТ-інфраструктуру російської компанії IPL Consulting під час нової кібератаки. Ця компанія, за даними розвідки, спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості.

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А в березні 2024 року хакери Головного управління розвідки Міноборони України здійснили масштабну атаку на сервери Міноборони Росії та отримали доступ до масиву даних і документів, у тому числі секретних.