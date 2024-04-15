Російський військовослужбовець з Грайворонського району напрямку Бєлгородської області скаржиться, що після 10-денної підготовки солдатів відправлять виконувати бойові завдання.

У перехопленій розмові, опублікованій Головним управлінням розвідки (ГУР) у понеділок, 15 квітня, росіянин розповідає, що розподіл військових відбувається за принципом «солянки».

"Ну ще розподілили по ротах, в батальйон визначили, взвод. Перший батальйон, третя рота, третій взвод, перше відділення. Взагалі солянка.

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Тут одні надводники, підводники є, льотчики є, стрілець. Повинен стрілець. Їдемо, тут знаходимося 10 днів, завтра буде навчання, гранати кидати, з кулеметів стріляти, з автомата. Коротше, 10 днів підготовка і все, і їдемо", – каже військовий.

Ситуація в Бєлгородській та Курській областях

12 березня російські добровольчі формування зайшли на територію Бєлгородської та Курської областей Росії та розпочали бої з частинами армії РФ.

У низці розмов, нещодавно перехоплених ГУР, які були висвітлені Kyiv Post, цивільні мешканці Бєлгородської області Росії нарікали, що не можуть спати вночі, бо російська армія розташовує свою військову техніку в житлових кварталах, звідки російські військові відкривають вогонь.

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У попередній перехопленій ГУР розмові інший військовослужбовець армії РФ розповідав про великі втрати у підрозділі на Грайворонському напрямку та про подальші формування нових бригад під російським Бєлгородом.

Інші шокуючі прехоплені розмови ГУР

Kyiv Post регулярно публікує деякі з найбільш показових і шокуючих перехоплених розмов.

Ви можете прочитати деякі з них за посиланнями нижче:

"Їм вигідно, щоб він був зниклим безвісти": Москва приховує смерті на фронті, щоб не платити компенсації

Мешканка Бєлгорода перелякана через те, що військові РФ ховають свою техніку між житловими будинками

"Весь набрід Росії кинули на фронт", - російський солдат розповів про величезні втрати

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Знищення російського корабля "Сєрґєй Котов": ГУР перехопило розмову командира Чорноморського флоту РФ

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