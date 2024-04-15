Російський військовослужбовець з Грайворонського району напрямку Бєлгородської області скаржиться, що після 10-денної підготовки солдатів відправлять виконувати бойові завдання.
У перехопленій розмові, опублікованій Головним управлінням розвідки (ГУР) у понеділок, 15 квітня, росіянин розповідає, що розподіл військових відбувається за принципом «солянки».
"Ну ще розподілили по ротах, в батальйон визначили, взвод. Перший батальйон, третя рота, третій взвод, перше відділення. Взагалі солянка.
Тут одні надводники, підводники є, льотчики є, стрілець. Повинен стрілець. Їдемо, тут знаходимося 10 днів, завтра буде навчання, гранати кидати, з кулеметів стріляти, з автомата. Коротше, 10 днів підготовка і все, і їдемо", – каже військовий.
Ситуація в Бєлгородській та Курській областях
12 березня російські добровольчі формування зайшли на територію Бєлгородської та Курської областей Росії та розпочали бої з частинами армії РФ.
У низці розмов, нещодавно перехоплених ГУР, які були висвітлені Kyiv Post, цивільні мешканці Бєлгородської області Росії нарікали, що не можуть спати вночі, бо російська армія розташовує свою військову техніку в житлових кварталах, звідки російські військові відкривають вогонь.
У попередній перехопленій ГУР розмові інший військовослужбовець армії РФ розповідав про великі втрати у підрозділі на Грайворонському напрямку та про подальші формування нових бригад під російським Бєлгородом.
Інші шокуючі прехоплені розмови ГУР
Kyiv Post регулярно публікує деякі з найбільш показових і шокуючих перехоплених розмов.
Ви можете прочитати деякі з них за посиланнями нижче:
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