Росія оголосила у федеральний та міжнародний розшук іще одного грузинського бійця, який воює в Україні. Басманний суд Москви заочно засудив його до арешту.

Про це повідомило агентство ТАСС.

Росіяни звинувачують наймолодшого грузинського снайпера Георгія Гелашвілі «в розпалюванні ворожнечі та ненависті з використанням засобів масової інформації, загрозах застосування насильства, а також у найманстві».

«Російськими слідчими винесено ухвалу про оголошення в розшук Гелашвілі Георгія Бесіковіча 2002 року народження, який переховується від органів попереднього слідства в рамках кримінальної справи про розпалювання ненависті та найманство. У зв'язку з цим слідство звернулося до суду з клопотанням про обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту заочно», — йдеться в тексті ухвали суду.

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Зазначається, що термін заочного арешту грузинського снайпера обчислюватиметься з його екстрадиції на територію Росії або з моменту затримання в РФ.

Раніше в Басманному суді заочно були заарештовані командир підрозділу «Грузинський національний легіон» Мамука Мамулашвілі та його заступник Леван Піпія, які воюють в Україні в складі ЗСУ.

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Нагадаємо, військове командування РФ готується перенаправити до Бєлгородської області певну кількість колишніх військовослужбовців так званої "групи Вагнера", які служили в "Африканському корпусі".