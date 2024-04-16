Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що необхідно створити "залізний купол" для захисту європейських міст від повітряних атак. Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Варшаві,  повідомляють польські ЗМІ.

Туск зазначив, що Європа потребує системи, подібної до ізраїльського "Залізного купола", для ефективного захисту свого повітряного простору.

"Не потрібно багато фантазії, щоб зрозуміти, що Європа також знаходиться в небезпечній зоні. Тому я радий, що прем'єр-міністр позитивно відгукнулася на мою пропозицію, щоб Польща приєдналася до проєкту в Європі, який дозволить побудувати купол, який захистить наше небо", - сказав Туск.

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Він зазначив, що Данія, Німеччина та Велика Британія вже співпрацюють у рамках НАТО над європейською оборонною системою, а нещодавні ракетні удари Ірану по Ізраїлю підтвердили важливість таких систем.

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"Немає жодних причин, чому Європа не повинна мати такий протиракетний щит", - додав Туск.

Фредеріксен також зазначила, що "кількість авіаударів по Україні зросла", і наголосила, що партнери повинні підтримувати Україну в розвитку ППО.

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Раніше Єврокомісія  схвалила український план на 50 мільярдів євро допомоги.

Як працює "Залізний купол" 

"Залізний купол" - це складова комплексної системи протиповітряної оборони Ізраїлю, розробленої компанією Rafael Advanced Defense System LTD. Його завдання - захищати країну від балістичних і крилатих ракет, снарядів та інших повітряних загроз.

Розробка "Залізного купола" велася за фінансової підтримки США в розмірі 200 млн доларів. За твердженнями розробника, це найбільш розвинена протиракетна система у світі з ефективністю понад 90%.

Система складається з ракет-перехоплювачів, радарів та систем управління, які аналізують траєкторії ворожих снарядів. Радіолокаційна технологія дозволяє розрізняти ракети, що можуть дістатися житлових районів, та перехоплювати їх.

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