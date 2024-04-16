Військове командування РФ готується перенаправити до Бєлгородської області певну кількість колишніх військовослужбовців так званої "групи Вагнера", які служили в "Африканському корпусі", повідомляє ISW.

«Вагнерівці» їдуть з Африки на захист Бєлгородської області

Російський інсайдер на умовах анонімності стверджує, що йде підготовка до передислокації деяких колишніх бійців «групи Вагнера», які служили в Африканському корпусі, до Бєлгородської області.

За словами співрозмовника ISW, у Кремлі вважають, що генерал-лейтенант Головного військового розвідувального управління (ГРУ) Росії Андрій Авер’янов не дотримався встановлених Кремлем термінів щодо створення підконтрольного міністерству оборони Росії так званого Африканського корпусу.

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Відтак, за його інформацією, російська влада готується передислокувати невизначені загони «вагнерівців» Африканського корпусу з Африки до Білгородської області.

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ПВК «Вагнер» в Африці – що відомо зараз

Понад те, джерело делікатно натякнуло, що «група Вагнера» зосередилися саме на вербуванні африканських рекрутів для відправки до Бєлгородської області.

Відомо, що 12 квітня солдати російського Африканського корпусу виїхали до Нігеру, і тепер незрозуміло, чи Африканський корпус повністю припинить свою діяльність в Африці, чи лише певні загони Африканського корпусу передислокуються до українсько-російського кордону.

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Ми писали про те, що найманці ПВК "Вагнера", які працюють інструкторами російських військовослужбовців для війни в Україні на білоруських полігонах, тікають із Білорусі до Африки через низьку заробітну платню.

У лютому Kyiv Post оприлюднив есклюзивне відео, що демонструє, як українські спецпризначенці допитують захоплених російських бойовиків ПВК “Вагнера” в Республіці Судан.

Хто такий генерал-лейтенант Авер’янов

Раніше Авер’янов був у складі російської делегації, яка зустрічалася з офіційними особами в Буркіна-Фасо, Нігері та Малі та, ймовірно, брав активну участь у зусиллях російського уряду поглинути Групу Вагнера.

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Зокрема, Авер’янов є командиром підрозділу 29155 ГРУ, відповідального за замах на Сергія Скрипаля у Великій Британії у 2018 році. Нещодавно спільне розслідування 60 Minutes, Der Spiegel та Insider визнало його причетним до атаки з використанням акустичної зброї на урядовий персонал США за кордоном.