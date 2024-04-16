Британська розвідка зазначає, що атака України на російський завод з виробництва дронів типу «Shahed» у Татарстані демонструє здатність українських Збройних сил проникати вглиб Росії.

Про це повідомило Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Британська розвідка нагадує, що 2 квітня ЗСУ завдали удару по заводу в Татарстані, приблизно за понад 1200 км від українського кордону. Завод працює з липня 2023 року і відомий тим, що виробляє іранські безпілотники типу «Shahed», які Росія використовує для ударів по Україні.

Advertisement

Регіональний голова Татарстану згодом заявив, що «ніхто не захистить нас, окрім нас самих».

«Ця атака вкотре демонструє здатність українських Збройних сил проникати вглиб Росії, обходити російську протиповітряну оборону і знаходити будь-які об'єкти, що використовуються для війни», - вважають у британській розвідці.

В її зведенні зазначається, що коментарі губернатора Татарстану, швидше за все, «демонструють страх перед подібними атаками».

«Цілком ймовірно, що Міністерство оборони Росії намагається захистити такі об'єкти і, ймовірно, балансує ризики для об’єктів, де працюють цивільні особи, задля першочергової уваги до лінії фронту, де тактика застосування українських БПЛА і частота таких атак продовжує створювати проблеми для російських сил», - йдеться у зведенні.

Advertisement

Атака СБУ та ГУР на НПЗ і завод "Шахедів" у російському Татарстані

Джерела Kyiv Post у спецслужбах повідомляли, що вночі 2 квітня СБУ разом із ГУР уразили установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську. Український далекобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ, після чого там виникла пожежа.

Також співрозмовник Kyiv Post уточнив, що ураження заводу, на якому збирають “Шахеди", — це спецоперація Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ), додавши, що внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей.

Advertisement

Раніше британська розвідка повідомляла, що Росія стикнулася з проблемами у виробництві ракет повітряного базування AS-23a KODIAK (Х-101, Х-102 за стандартами НАТО) через санкції та поспіх. Ракетами саме такого типу армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру України.