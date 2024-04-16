Близько 11:30 16 квітня російська армія завдала удару КАБом по Бериславу. Внаслідок вибуху 15 цивільних дістали акубаротравми.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни», - йдеться у повідомленні.

Пошкоджено житлові будинки, магазини, аптека, будівля провайдера та інша цивільна інфрастуктура.

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Раніше ми писали, що російські ракетоносії в Чорному морі наразі дуже нечасто виходять на бойове чергування, проте це не означає зниження рівня загрози ракетних ударів по території України,

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