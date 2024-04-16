Партизанам стало відомо, що лише за останні два тижні 12-й зенітний ракетний полк 31-ї дивізії ППО РФ збив 2 російські військові повітряних судна.

Як повідомляє партизанський рух “Атеш”, стикаючись із постійними ракетними атаками і нальотами БПЛА, командири розрахунків російських засобів ППО змушені проводити цілевказання фактично в ручному режимі. Через це росіяни все частіше б'ють по своїх же повітряних цілях.

Протиповітряна оборона Росії все частіше збиває свої ж повітряні сили в Криму через проблеми з системою виявлення і розпізнавання цілей "свій - чужий".

28 березня дивізіон ЗРПК "Панцир" цього підрозділу збив свій же винищувач Су-27. Засіб ППО розміщувався в районі Інкерманської бухти в Севастополі.

Минулого тижня, 10 квітня, над західним узбережжям Криму був збитий гелікоптер Мі-24 вже іншим розрахунком ЗРПК "Панцир", який дислокувався в районі авіабази Саки, повідомляють партизани руху “Атеш”.

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Військовослужбовці, відповідальні за такі події, продовжують службу й не отримують жодного стягнення. Разом із тим, підпільники ставлять риторичне запитання: “А чи можливо, що ППОшники ЗС РФ збивають російські літальні апарати навмисно, бо знають, що не будуть за це покарані?”

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“Чи можуть вони робити це для боротьби з рашизмом або заради отримання хорошої премії?”, - "риторично запитують" партизани руху "Атеш".

Британська розвідка про те, чому ППО РФ збиває власні літаки

Це може свідчити про випадкові дії самих операторів протиповітряної оборони. Британська розвідка зазначає, що після українських ударів по Севастополю та Чорноморському флоту РФ російська ППО на півострові перебуває в стані підвищеної готовності.

«Існує реальна ймовірність того, що не стільки технічна проблема, скільки підвищений тиск і напруженість серед російських операторів ППО викликані страхом перед подальшими діями України, і це призводить до того, що вони ненавмисно вступають у бій зі своїми власними пілотами й літаками», - додали у розвідці.

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Скільки літаків РФ збили ЗСУ останнім часом

У лютому Повітряні сили ЗСУ побили рекорд зі знищення російських літаків, який встановили в жовтні 2022 року. Впродовж місяця було збито 13 ворожих повітряних суден.

У ніч проти 5 квітня потужні вибухи лунали одразу в трьох містах Росії, де розташовані військові аеродроми, з яких ворог систематично атакує Україну.

Джерела Kyiv Post повідомили, що атаку на аеродром Морозовськ провела СБУ разом з військовими та Силами оборони, і що було знищено щонайменше 6 літаків.

Результати спільної спецоперації вражають - знищено щонайменше 6 військових літаків РФ, а ще 8 зазнали суттєвих пошкоджень.