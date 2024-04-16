Ворожі ракетоносії в Чорному морі наразі дуже нечасто виходять на бойове чергування, проте це не означає зниження рівня загрози ракетних ударів по території України, повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України полковниця Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Гуменюк пояснила, що присутність ракетоносіїв у Чорному морі зберігається, а їхній потенціал залишається надзвичайно небезпечним навіть тоді, коли вони заведені в пункти базування.

Advertisement

Російським ракетоносіям достатньо лише кількох годин, щоб вийти на бойове чергування.

Водночас, за словами Гуменюк, останнім часом ракетоносії майже не виводять на чергування, за винятком випадків, коли планують масовану ракетно-дронову атаку.

Це, на її думку, може бути пов'язано зі зміною керівництва Чорноморського флоту РФ і використанням такого підходу як випробувального, але корабельне угрупування ворога в Чорному морі зрідка виходить на патрулювання.

Більше по темі Росія використовує окуповані території як резерв для поповнення своєї армії Правозахисниця Ольга Скрипник стверджує, Росія збільшує свою армію завдяки територіям, більш віддаленим від Москви, а окуповані території залишаються резервом для її збільшення

Втрати Чорноморського флоту Росії

Збройні Сили за останні два роки вдало атакували і знищили та вивели з ладу близько третини військових кораблів російського Чорноморського флоту.

Advertisement

РФ перекидає війська з Тихоокеанського флоту на війну в Україну, щоб поповнити втрати своїх військ в Україні та укомплектувати нові підрозділи. Вони раніше не брали участі в бойових діях проти України.

Kyiv Post із посиланням на джерела в спецслужбах повідомляв, що 7 квітня російський корабель «Серпухов», що дислокується на військово-морській базі в місті Балтійськ Калінінградської області РФ, підпалили спецпризначенці ГУР.

Наприкінці березня ми повідомляли, що ЗСУ уразили ракетою «Нептун» викрадений росіянами корабель «Костянтин Ольшанський».