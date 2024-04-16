На вулиці столиці Грузії Тбілісі другий день поспіль виходять тисячі людей. Пік протестів очікується цього вечора, 16 квітня.

Про це з місця подій повідомляють грузинські ЗМІ та джерела Kyiv Post.

Фото Хатії Хасаії

Фото Хатії Хасаії

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Причиною протестів стали спроби влади прийняти закон “Про прозорість іноземного впливу”. Це не перша спроба прийняти такий закон. Рік тому, в березні 2023 року влада Грузії вже робила таку спробу, і тоді прийняття закону відклали через масові протести.

Цей закон, за словами грузинських журналістів, є копією російського закону “Про іноземних агентів” і спрямований на обмеження роботи неурядових громадських організацій, які часто є опозиційними до уряду і фінансуються незалежними від уряду європейськими або американськими фондами й організаціями. Зокрема, закон обмежить можливості фінансування організацій неурядовим шляхом і звузить можливості для їхньої роботи.

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“Можливо, їм дійсно потрібен цей закон, тому що неурядові організації та ЗМІ, які фінансує Захід, дуже незручні для влади. Сам Іванішвілі на особистому рівні їх терпіти не може. Може, вони хочуть знову влаштувати якусь напругу перед виборами, вибудувати кампанію ненависті, на якій зможуть виїхати”, - розказала Kyiv Post журналістка та очевидиця протестів Хатія Хасаія.

Протести розпочалися вчора, 15 квітня, після того, як проурядові сили в парламенті змогли “протягти” законопроєкт через профільний комітет. Під час цього один із опозиційних депутатів зі словами, що йому набридло слухати брехню, вдарив представника провладної фракції. Почалася бійка.