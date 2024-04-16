Сьогодні Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про підтримку відбудови України. Євродепутати закликають усі країни, де Російська Федерація має рахунки, вжити необхідних заходів, щоб забезпечити передання цих активів для відновлення інфраструктури України.

За резолюцію ПАРЄ проголосували 134 учасники засідання, проти - жоден, передає кореспондент Укрінформу.

Рада Європи, зокрема, закликала до створення міжнародного компенсаційного механізму під її егідою.

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«Оскільки щойно створений Реєстр збитків розпочинає трудомісткий процес реєстрації українських збитків для міжнародної претензійної процедури, країни, які заморозили російські активи, повинні передати ці активи до міжнародного компенсаційного фонду. Для ефективної реалізації процедури слід створити міжнародну комісію, яка розглядатиме претензії щодо відшкодування збитків, зафіксованих у Реєстрі», - йдеться в резолюції.

У міжнародному компенсаційному фонді планується розмістити всі активи російської держави, що перебувають у державах-членах Ради Європи та державах, що не є членами Ради Європи, на принципах прозорості, підзвітності та справедливості при розподілі коштів.

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Резолюція закликає до створення неупередженої та ефективної міжнародної комісії для розгляду позовів України та постраждалих суб'єктів щодо відшкодування шкоди, завданої агресією Російської Федерації.

ПАРЄ також заохочує спільні зусилля між державами-членами, міжнародними організаціями та всіма відповідними зацікавленими сторонами з метою прискорення процесу відновлення та забезпечення повної компенсації за багатогранну шкоду, заподіяну агресивною війною РФ.

Раніше ми писали, що радник керівника Офісу президента Владислав Власюк повідомив, що прибутки від російських заморожених активів навряд чи підуть на закупівлю зброї для України. Найбільш ймовірно, що ці кошти передадуть до бюджету або направлять на відбудову. Він зазначив, що прибутки від розміщених активів нараховують близько 7-8 млрд доларів на рік в Європейській зоні, які Росія генерує з розміщених в Європейському союзі коштів.