Спілка журналістів афінських щоденних газет (ESIEA), яка є найбільшою спілкою журналістів у країні, оголосила 24-годинний страйк у всіх секторах ЗМІ.

Про це повідомляє DW.

У повідомленні зазначається, що страйк оголошено з 5 години вівторка до 5-ї ранку середи. ESIEA заявила, що виступає проти "анархічних умов праці та дуже низької оплати праці".

У заяві профспілки йдеться, що відмова працедавців приватного сектору взятися за розробку колективних трудових договорів "призвела до того, що працівники отримують мізерну заробітну плату", якої "недостатньо для задоволення основних сімейних та особистих потреб".

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Профспілка заявила, що низька заробітна плата чинить тиск на журналістику та журналістів, а зрештою - на надійну та безоплатну інформацію, яка є "наріжним каменем демократичного функціонування".

Проблема загострюється через збільшення інфляції. Афінська тижнева газета To Vima підрахувала, що впродовж останніх двох років ціни зросли приблизно на 37%.

Страйк ЗМІ відбувається за день до 24-годинної демонстрації Загальної конфедерації робітників Греції (GSEE). Ця профспілка вимагає підвищення заробітної плати, повернення до колективних договорів та заходів проти зростання вартості життя.

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Очікують, що акція GSEE вплине переважно на функціонування громадського транспорту, а участь працівників у страйках в цьому секторі "зазвичай від високого рівня до загального".

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