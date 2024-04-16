Надвечір 16 квітня у столиці Грузії протест набрав обертів. Вже другий день поспіль на вулиці Тбілісі виходять тисячі людей, які проти спроби влади прийняти закон “Про прозорість іноземного впливу”. Десятьох вчорашніх протестів було затримано.

Про це з місця подій повідомляють грузинські ЗМІ та джерела Kyiv Post.

Фото Хатії Хасаії

Джерела Kyiv Post повідомляють, що протестувальники налаштовані мирно. Очікувалося, що влада спробує прийняти контроверсійний закон сьогодні, та з парламенту Грузії повідомляють про те, що нібито «не встигають» підготувати перше читання на сьогодні.

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За даними грузинським ЗМІ, опозиційний депутат від UNM і колишній начальник Об’єднаного штабу (2009–2012) Деві Чанкотадзе закликав панівну партію відмовитися від повторної спроби прийняти суперечливий закон.

«Я раджу вам як людина, як колишній військовий, як відставний генерал: відкликайте цей законопроєкт. Це матиме дуже погані наслідки [...] якщо загине хоча б одна людина, це погано закінчиться», – попередив Чанкотадзе.

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Вчора, 15 квітня, проурядові сили в парламенті змогли “протягти” законопроєкт “Про прозорість іноземного впливу” через профільний комітет. Після цього почалися протести. Це не перша спроба прийняти такий закон. Рік тому, в березні 2023 року влада Грузії вже робила таку спробу, і тоді прийняття закону відклали через масові протести.

Цей закон, за словами грузинських журналістів, є копією російського закону “Про іноземних агентів” і спрямований на обмеження роботи неурядових громадських організацій, які часто є опозиційними до уряду і фінансуються незалежними від уряду європейськими або американськими фондами й організаціями. Зокрема, закон обмежить можливості фінансування організацій неурядовим шляхом і звузить можливості для їхньої роботи.

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“Можливо, їм дійсно потрібен цей закон, тому що неурядові організації та ЗМІ, які фінансує Захід, дуже незручні для влади. Сам Іванішвілі на особистому рівні їх терпіти не може. Може, вони хочуть знову влаштувати якусь напругу перед виборами, вибудувати кампанію ненависті, на якій зможуть виїхати”, - розказала Kyiv Post журналістка та очевидиця протестів Хатія Хасаія.

Надім Хмаладзе, грузинський громадський діяч і учасник російсько-української війни, наразі перебуває в Тбілісі. Він розказав Kyiv Post, що більшість протестувальників вважають владу в Грузії проросійською, налаштованою на відмову від європейського шляху розвитку. Вони вважають, що саме Кремль тисне на грузинських політиків з вимогою прийняти відповідний закон, бо не зацікавлений у можливій проєвропейській орієнтації країни.

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“Це запобігатиме фінансуванню неурядових організацій, всього того, що Захід фінансує для зміцнення демократії. І це уб'є протест. І перекриє шлях до Європи загалом. На жаль, цей уряд не має наміру вступати до Євросоюзу, і такими методами робить, щоб Захід відмовився розпочати переговори щодо вступу Грузії до Євросоюзу”, - розказав Kyiv Post Хмаладзе.