11 осіб затримали в адміністративному порядку на акції протесту проти прийняття закону про "іноагентів" біля парламенту Грузії в Тбілісі, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на пресслужбу МВС.

У відомстві стверджують, що протестувальники "фізично чинили опір поліцейським і кидали в їхній бік різні тупі предмети, зокрема, каміння та пляшки". Внаслідок цього один співробітник МВС постраждав і був госпіталізований. Також було пошкоджений поліцейський автомобіль.

Advertisement

"Для запобігання фізичному протистоянню МВС застосувало спеціальні засоби - так званий перцевий спрей", - йдеться в заяві.

У результаті є потерпілі, серед них лідер партії "Гірчі-більше свободи" Зураб Джапарідзе. За інформацією ЗМІ, є й затримані. Серед них - один із лідерів партії "Лело" Іраклій Купрадзе.

Сутичка між поліцією та демонстрантами сталася на вулиці Чичинадзе, де розташований службовий вхід до парламенту. Кілька сотень людей зібралися там, коли депутати правлячої партії "Грузинська мрія" виходили з будівлі.

Advertisement

Міністерство закликало виражати протест у межах закону. Протестувальників попереджають, що "на кожну протиправну дію буде відповідна правова реакція".

Раніше омбудсмен Грузії Леван Іоселіані закликав поліцію не перевищувати пропорційну силу до мітингувальників та забезпечити свободу зібрань.

Чому в Грузії відбуваються протести

На вулиці столиці Грузії Тбілісі виходять тисячі людей. Пік протестів припав на вечір 16 квітня.

Протести розпочалися 15 квітня після того, як проурядові сили в парламенті змогли "протягти" законопроєкт про "іноагентів" через профільний комітет. Під час цього один із опозиційних депутатів зі словами, що йому набридло слухати брехню, вдарив представника провладної фракції. Почалася бійка. В результаті протестів тоді затримали 14 людей.

Advertisement

Йдеться про спроби влади прийняти закон "Про прозорість іноземного впливу". Це не перша спроба прийняти такий закон. Рік тому, в березні 2023 року, прийняття закону відклали через масові протести.

Цей закон, за словами грузинських журналістів, є копією російського закону "Про іноземних агентів" і спрямований на обмеження роботи неурядових громадських організацій, які часто є опозиційними до уряду і фінансуються незалежними від уряду європейськими або американськими фондами й організаціями.

Зокрема, закон обмежить можливості фінансування організацій неурядовим шляхом і звузить можливості для їхньої роботи.

Обговорення закону про "іноагентів" – законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" – продовжиться в парламенті Грузії 17 квітня. Члени правлячої партії "Грузинська мрія", ймовірно, затвердять документ у першому читанні на сесії.