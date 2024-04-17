Кадровий дефіцит на тимчасово окупованих територіях можна розглядати як ілюстрацію "підтримки окупації" з боку місцевого населення,  пише Центр національного спротиву.

Зокрема, окупаційна влада змушена залучати медичних працівників з інших регіонів. До Маріуполя нещодавно привезли лікарів з Тюмені та Санкт-Петербурга. Їхнім завданням буде робота як у цивільних лікарнях, так і чергування у шпиталях.

Ці лікарі також будуть проводити медичні огляди місцевих школярів, за результатами яких частину дітей направляють до таборів на території Росії. Деяких дітей потім не повертають додому, посилаючись на різні причини.

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Таким чином, кадровий голод на окупованих територіях свідчить про небажання місцевого населення співпрацювати з окупаційною владою.

Що роблять росіяни на ТОТ України

Окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях провела так звану "націоналізацію" всіх українських підприємств, що дозволило їм "законно" привласнювати майно. Тепер російські військові  вивозять із ТОТ Донеччини промислове обладнання.

На тимчасово окупованих територіях України росіяни масово заселяють російських військових або цивільних, які приїхали в міста на заробітки й зайняли «націоналізоване» житло місцевих мешканців.

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Також Росія  використовує окуповані території як резерв для поповнення своєї армії.

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