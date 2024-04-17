Армія РФ протягом останньої доби обстрілювала низку областей України, внаслідок чого є загиблі, поранені, руйнування цивільної інфраструктури. Пошкоджені будинки, автомобілі та лінії електропередач.

Харківська область

Російські загарбники за добу обстріляли близько 20 населених пунктів Харківської області, повідомив у Телеграмі голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, ударів по Харкову не було.

Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали, зокрема, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Піщане. Під авіаційними ударами перебували Золочів, Веселе, Волохівка, Глушківка, Колісниківка, Берестове.

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У Боровій Ізюмського району о 22:30 було зафіксоване влучання КАБ у недіючу адміністративну будівлю підприємства. Також пошкоджені будівлі суду, управління Пенсійного фонду, бібліотеки та приватні будинки.

У Золочеві Богодухівського району внаслідок скидання КАБ о 14:00 пошкоджена будівля Укрпошти. 57-річна жінка та 49-річний чоловік із акубаротравмами доставлені до медичного закладу.

О 22:20 загарбники повторно вдарили КАБом по центральній частині цього селища, пошкоджені два приватні будинки, зазначив голова ОДА.

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У Козачій Лопані Харківського району внаслідок обстрілу з РСЗВ о 21:00 пошкоджені два приватні будинки.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ Вовчанська о 15:00 пошкоджені три житлові будинки та автомобіль.

У Куп'янську внаслідок скидання росіянами КАБів о 9:30 пошкоджені житловий будинок і автомобіль.

У Колісниківці Куп’янського району внаслідок удару ФАБ о 8:20 пошкоджені 8 приватних будинків, 5 автівок, гараж, господарча споруда.

Донецька область

Минулої доби, 16 квітня, російські війська вбили одного жителя Донецької області, повідомив у Фейсбуці голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

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"За 16 квітня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Верхньокам'янському", - зазначив він.

Сумська область

Вночі у середу, 17 квітня, російські загарбники обстріляли Білопілля Сумської області з реактивної системи залпового вогню, пошкодили багатоквартирні та приватні житлові будинки, газопровід і лінію електропередач, повідомила у Фейсбуці Сумська ОВА.

“З РСЗВ здійснено обстріл Білопілля, внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, автомобілі. Також пошкоджено газопровід та лінію електропередач. Без електропостачання залишилось 746 абонентів”, - ідеться в повідомленні.

За попередніми даними, один чоловік дістав осколкових поранень.

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На місці працюють усі необхідні служби. Наслідки нічної атаки уточнюються.

Запорізька область

Упродовж доби окупанти 216 разів били по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів, повідомляє в Телеграмі голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Ворог завдав двох авіаційних ударів керованими авіабомбами по Роботиному та Малій Токмачці”, - йдеться в дописі.

66 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. Два обстріли РСЗВ накрили Левадне та Роботине.

146 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Вербового, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Малих Щербаків.

Надійшло шість повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

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Херсонська область

Російські війська минулої доби завдали ударів по семи населених пунктах Херсонської області, дістали поранення п’ятеро людей, повідомив у Фейсбуці голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Ворог обстрілював Антонівку, Придніпровське, Золоту Балку і Херсон. Також росіяни завдали авіаударів по Бериславу, Козацькому й Одрадокам'янці.

Пошкоджені дві багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Зафіксовані влучання в магазин, аптеку, телекомунікаційну компанію, приміщення побутових послуг, господарчу споруду, хлібоприймальне підприємство, припортову інфраструктуру і свинокомплекс.

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Через російську агресію п’ятеро людей поранені.

Нагадаємо, минулої доби ворог обстріляв населені пункти на Запоріжжі, Харківщині, Донеччині, Сумщині, Херсонщині.