17 квітня на тлі чергової ворожої атаки на мирне місто Чернігів були здійснені спроби заглушити супутникове мовлення України на транспондері Astra 4A 11766 H, який транслює сигнали 39 телеканалів, у тому числі власних і партнерських телеканалів 1+1 Media, повідомляють у медіахолдингу.

Наразі трансляція тимчасово призупинена до усунення проблеми. Це не перша подібна атака: від початку березня Росія розпочала активне глушіння сигналу українських телеканалів на супутниках Astra4A та Hotbird13E.

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Атаки росіян на українські телеканали

28 березня 2024 року вже відбулося масштабне зовнішнє втручання в мовлення українського ТБ на супутнику Astra4A. Тоді проблема була оперативно вирішена, проте це, очевидно, не остання спроба Росії заглушити трансляцію українських телеканалів.

Такі дії Росії спрямовані на дезорієнтацію українського суспільства та поширення ворожих наративів, особливо на територіях, прикордонних з тимчасово окупованими містами та селами.

1+1 Media закликає українців дотримуватися інформаційної гігієни, щоб не допомагати ворогу поширювати дезінформацію. Також рекомендує, за можливості, забезпечити прийом телевізійних сигналів з альтернативних джерел – Т2, кабель, ОТТ, Інтернет (сайти телеканалів, YouTube).