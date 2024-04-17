Під час обговорень у Медіацентрі Україна – Укрінформ бізнес-омбудсмен Роман Ващук повідомив, що лише 13,3% бізнесу довіряє регіональним податковим органам. Водночас довіра до центрального апарату Державної податкової служби (ДПС) становить 18,9%.

«Від бізнесу довіра до регіональних податкових органів – 13,3%, до центрального апарату ДПС – 18,9%. Це очевидно не є всеукраїнське соціологічне опитування, але показує, що ті, кого найбільше торкається це питання, бачать саме так», – зазначив Ващук.

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Зауважимо, що дані базуються на основі відповідей 90 респондентів опитувальника Ради бізнес-омбудсмена.

Раніше ми писали, що майже 19 тис. компаній переїхали від початку 2022 року. Крім того, значна частина українського бізнесу змінила міську прописку на обласну. Найбільше українські бізнеси переїжджають до Київської та Закарпатської областей.

Нагадаємо, згідно з даними НАЗК, до Реєстру корупціонерів у 2023 році потрапили 2420 осіб. Це майже втричі менше порівняно з 2021 роком. Найбагатшими на корупційні злочини виявилися Львівщина та Київщина. А найпопулярніша причина потрапляння до реєстру – пропозиція вигоди за дії або бездіяльність у владі. 

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