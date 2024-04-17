Російський пропагандиський телеканал “Первый” в ефірі своїх так званих новин оприлюднив сюжет про нібито канадійських найманців у лавах Збройних Сил України.
Що демонструється в сюжеті російського телеканалу
У сюжеті російський військовий на камеру показує нібито канадійські шеврони і прапор, який вони знайшли на українських позиціях.
Відео записали нібито на окупованій території Донецької області [у так званій "Донецькій народній республіці" (ДНР)].
Скріншот із російського сюжету про нібито найманців із Канади
“Були знайдені трофеї у “двохсотих” українців - шеврони. Шеврон України, шеврони Канади. Виходить, канадійські шеврони, герб”, - каже солдат армії РФ у відеорепортажі телеканалу “Первый” та демонструє на камеру нібито шеврони канадійських найманців.
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“Присутність найманців у лавах ЗСУ вже давно ні для кого не секрет”, - каже журналіст у сюжеті.
Момент із шевронами транслювався лише у випуску, що вийшов для трансляції на далекосхідні регіони. Згодом його вирізали, і під час показу в центральній частині Росії його вже не було.
Kyiv Post перевірив достовірність інформації, поширеної російськими пропагандистськими новинами.
Російський найманець переплутав октаграму з канадійським кленовим листом
Виявилося, що символіка, яку російські військовослужбовці видали за канадійську, - це прапор і герб Удмуртської республіки, що входить до складу Російської Федерації та є частиною Приволзького федерального округу.
Скріншот із російського сюжету
Зазначимо, що на прапорі Удмуртії зображена червона 8-кутна зірка (октаграма), яку військовий РФ, ймовірно, сплутав із канадійським кленовим листом.
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