З тимчасово окупованої території Херсонської області на підконтрольну Україні територію виїхали дві родини з дітьми.

Про це у Телеграмі написав начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Додому вдалося повернути сімʼю, котра виховує двох братів, позбавлених батьківського піклування. Хлопчикам 12 та 16 років», - ідеться у повідомленні.

Заради них опікуни наважилися виїхати з тимчасової окупації, адже не могли більше наражати на небезпеку дітлахів.

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Також на підконтрольну Україні територію евакуювалася родина з трирічною дівчинкою.

Прокудін висловив вдячність благодійній організації «Save Ukraine», органам опіки та піклування, службам у справах дітей, які працювали над цим поверненням.

Україна повернула з тимчасово окупованих територій хлопця-сироту та його опікунку

Тиждень тому на Херсонщині з тимчасово окупованих територій вдалося повернути додому 15-річного хлопця-сироту та його бабусю. Над цим поверненням працювали одночасно організація “Save Ukraine”, органи опіки та піклування, служби у справах дітей. Зараз дитина й бабуся у безпечному місці, їм більше нічого не загрожує. З ними працюють психологи та медики.