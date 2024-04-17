Джерела Kyiv Post підтверджують, що атака БПЛА на авіазавод у російському Татарстані - спецоперація Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ).

Сьогодні вранці безпілотники ГУР атакували авіаційний завод ім. Горбунова в Казані, де росіяни виготовляють і ремонтують бомбардувальники Ту-22М і Ту-160М. Співрозмовник Kyiv Post зазначив, що наслідки атаки уточнюються.

Атака ГУР на авіазавод у Татарстані

Місцеві ЗМІ та користувачі соцмереж зазначили, що вранці перед вибухами спрацювала сирена повітряної тривоги в районі Казанського авіаційного заводу. Одночасно розпочалась евакуація персоналу з території підприємства.

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Міноборони РФ повідомило, що над територією Республіки Татарстан засобами ППО був знищений український безпілотний літальний апарат.