Джерела Kyiv Post підтверджують, що атака БПЛА на авіазавод у російському Татарстані - спецоперація Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ).
Сьогодні вранці безпілотники ГУР атакували авіаційний завод ім. Горбунова в Казані, де росіяни виготовляють і ремонтують бомбардувальники Ту-22М і Ту-160М. Співрозмовник Kyiv Post зазначив, що наслідки атаки уточнюються.
Атака ГУР на авіазавод у Татарстані
Місцеві ЗМІ та користувачі соцмереж зазначили, що вранці перед вибухами спрацювала сирена повітряної тривоги в районі Казанського авіаційного заводу. Одночасно розпочалась евакуація персоналу з території підприємства.
Міноборони РФ повідомило, що над територією Республіки Татарстан засобами ППО був знищений український безпілотний літальний апарат.
Спецоперація СБУ та ГУР: атаковано НПЗ у Татарстані
2 квітня українські дрони атакували нафтопереробний завод у Татарстані. Нічна "бавовна" на НПЗ в Татарстані – це спільна операція СБУ та ГУР, повідомило тоді джерело Kyiv Post.
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"Продовжуємо систематично працювати над тим, аби в росії було все менше можливостей фінансувати загарбницьку війну проти України. Ми й надалі перекриватимемо кисень країні-бензоколонці, щоб мінімізувати надходження нафтодоларів до військового бюджету РФ", - зазначило джерело.
Атака на завод "Шахедів" у Татарстані
Окрім цього, 2 квітня українські дрони атакували російський Татарстан, що понад 1000 км від України. Ціллю атаки став завод, на якому збирають “Шахеди”.
Співрозмовник Kyiv Post уточнив, що це спецоперація Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ), додавши, що внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей.
Характеристики бомбардувальників Ту-22М і Ту-160М
Ту-22М (за кодифікацією НАТО: Backfire) — радянський і російський дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник. Може нести ядерну зброю. Ту-22М — один із найзасекреченіших авіаційних проєктів СРСР часів «Холодної війни». Наразі росіяни експлуатують модифікацію Ту-22М3.
Ту-160М (за кодифікацією НАТО: «Blackjack») — радянський і російський міжконтинентальний надзвуковий стратегічний багаторежимний бомбардувальник-ракетоносець 1970-х років. Є найбільшим і найпотужнішим в історії військової авіації надзвуковим літаком, а також найшвидкіснішим бомбардувальником, що перебуває на озброєнні.
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