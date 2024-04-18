Україна вже закупила та передала Силам оборони дві тисячі засобів радіоелектронної боротьби вітчизняного виробництва, повідомляє пресслужба Мінцифри.
За словами віце-прем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, виробники цих засобів РЕБ є учасниками defense-tech кластера Brave1.
"Більшу частину Генштаб розподілив і передав Силам оборони на найгарячіші ділянки фронту, щоб військові використовували їх для захисту техніки, транспорту, штурмових підрозділів та передових позицій", - повідомив Федоров.
За його словами, в Україні з'явився новий клас засобів — РЕБ ближньої дії, які захищають бронетехніку, автотранспорт, автомобілі евакуації та логістики, особовий склад від ворожих дронів.
Федоров також наголосив, що стратегічним завданням для України є забезпечити кожен підрозділ та кожну одиницю техніки засобами радіоелектронної боротьби.
Досягнення кластеру Brave1 - нові українські дрони
Учасники кластеру Brave1 розробили розвідувальний безпілотник WarDog, який військові вже використовують на Запорізькому та Харківському напрямках. Система WarDog веде розвідку, навіть якщо GPS-сигнал приглушений, а також в автономному, напівавтономному й ручному режимах польоту.
Новий український ударний дрон Backfire готують до серійного виробництва. Backfire – це передовий ударний дрон від українських розробників, які увійшли до оборонного кластера Brave1. Цей дрон може залітати на відстань до 35 кілометрів у тил ворога, що допоможе уражати російську артилерію, логістичні вузли, ворожі склади й командні пункти.
За словами Федорова, вже цього року Україна виготовить тисячі безпілотників великої дальності, здатних завдавати ударів углиб території РФ. Йдеться про дальність польоту від 300 до 1000 кілометрів.
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