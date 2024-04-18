За словами Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Північноатлантичний Альянс володіє достатньою кількістю систем протиповітряної оборони, щоб значно більше їх передати Україні, пише Укрінформ.

"Реальність така, що, звичайно, у нас є достатньо систем, які ми могли би значно більше поставити Україні, коли йдеться про протиповітряну оборону загалом, а також коли йдеться про батареї Patriot", - сказав Столтенберг на спільній пресконференції з очільниками урядів Нідерландів, Данії та Чехії.

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При цьому Генеральний секретар НАТО відмовився називати точну кількість батарей Patriot у Європі, зазначивши лише, що "у Європі їх (батарей Patriot) менше 100" і що "Сполучені Штати мають найбільшу кількість батарей Patriot".

Україна потребує від союзників систем ППО Patriot

Раніше Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, під час якої вони обговорили стан виконання ініціатив щодо постачання снарядів для України, а також відправку ППО.

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У п’ятницю, 19 квітня, відбудеться засідання Ради Україна-НАТО за запитом президента Зеленського. Засідання буде присвячене нагальним потребам України в озброєнні.

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Також Україна розраховує на допомогу Норвегії в отриманні систем ППО Patriot з інших країн у найкоротші терміни, вже обговорені конкретні кроки норвезької сторони в цьому напрямку.