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Карикатури
Марні спроби переконати Китай стримати монстра-рашиста
Путін
Китай
Марні спроби переконати Китай стримати монстра-рашиста
Сергій Коляда про нерезультативну місію Шольца до Пекіна.
Сергій Коляда
| квітень 18, 2024, 11:40
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Росія
Рік війни
Контрнаступ
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Сергій Коляда
Сергій Коляда – український карикатурист та книжковий ілюстратор. Живе і працює в Києві. Він бере участь у багатьох мистецьких виставках і ярмарках, працює в анімаційних студіях, різних журналах і газетах.
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