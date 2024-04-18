Сергій Коляда
Сергій Коляда
Сергій Коляда – український карикатурист та книжковий ілюстратор. Живе і працює в Києві. Він бере участь у багатьох мистецьких виставках і ярмарках, працює в анімаційних студіях, різних журналах і газетах.
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Українські хірурги провели успішну операцію на мозку дитині з Північної Ірландії Львів
Українські хірурги провели успішну операцію на мозку дитині з Північної Ірландії
Київ Пост
1 годину тому
Суд скасував арешт частини майна, яке фігурує у справі Гринкевичів Корупція
Суд скасував арешт частини майна, яке фігурує у справі Гринкевичів
Київ Пост
1 годину тому
У США запровадили нові санкції проти Ірану за атаку на Ізраїль Міжнародні відносини
У США запровадили нові санкції проти Ірану за атаку на Ізраїль
За матеріалами Укрінформ
2 години тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Сили оборони отримали дві тисячі РЕБ від українських розробників
Далі » На Харківщині діють графіки відключень – Міненерго