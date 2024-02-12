Віце-премʼєр-міністр України Михайло Федоров повідомив, що в Україні вже працює до 10 компаній з виготовлення безпілотників, які можуть долетіти Москви та Санкт-Петербурга.

Про це він розповів в інтервʼю виданню Reuters.

За його словами, вже цього року Україна виготовить тисячі безпілотників великої дальності, здатних наносити глибокі удари по РФ.

«Зростає категорія безпілотників-камікадзе з дальністю дії 300, 500, 700 і 1000 кілометрів. Два роки тому цієї категорії не існувало... взагалі», - заявив глава Мінцифри.

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Він зауважив, що нещодавня серія ударів України по нафтових об’єктах у РФ демонструє успіхи українського уряду у швидкій дерегуляції ринку дронів і збільшенні фінансування для нього. Держава, за словами Федорова, виступає в якості венчурного інвестора.

Як розповів віце-премʼєр, держава виділила близько 2,5 мільйона доларів стартапам у сфері військових технологій через ініціативу BRAVE1, започатковану урядом минулого року. Федоров наголосив, що цьогоріч сума фінансування планують збільшити приблизно в десять разів.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

На відміну від Росії, де у виробництві дронів домінує держава, переважна більшість виробників в Україні є приватними. Федоров розповів, що лише одна з 10 компаній, чиї дрони можуть долетіти до районів Москви чи Санкт-Петербурга, була державною.

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За його словами, торік рівень виробництва та поставок дронів в Україні зріс більш ніж у 120 разів. Міністр цифрової трансформації додав, що погоджується з оцінкою голови Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова про те, що Київ досяг «певного паритету» з Москвою у виробництві безпілотників дальньої дії.

За словами Федорова, у 2023 році було законтрактовано понад 300 тисяч безпілотників різних типів і понад 100 тисяч відправлено на фронт. Він уточнив, що ці цифри не враховують волонтерські поставки, які також зробили «значний внесок».

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«Ми зняли оподаткування з комплектуючих БПЛА, спростили процедуру укладання контрактів, процедуру виведення з експлуатації… Ми взяли всі блокування, з якими стикалися приватні компанії, і за півроку їх усунули, ухваливши всі необхідні закони та постанови», – розповів віце-премʼєр.

Reuters звертає увагу, що українська індустрія дронів значною мірою залежить від комплектуючих із зарубіжних країн, у тому числі Китаю.

У контексті цього Федоров розповів, що були спроби локалізувати виробництво комплектуючих.

«Я думаю, що якщо ми продовжимо цю тенденцію, до кінця цього року у нас буде багато компаній, які вже виробляють понад 50% своїх компонентів на місцевому рівні», - сказав він.

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Федоров також розповів, що сплеск нещодавнього виробництва БПЛА створив таке навантаження на логістику, що довелося швидко вносити зміни, аби запобігти тривалим затримкам поставок.

«Тільки в грудні поставки дронів були в 50 разів більші, ніж за весь 2022 рік. Тільки уявіть, система була до цього не готова», - зауважив віце-премʼєр.

З 2023 року, за даними Федорова, Україна підготувала 20 тисяч операторів дронів, запустивши програму надання грантів на військову підготовку в приватних школах. Він розповів, що таких шкіл було 20.

«Ми платимо за кожного військового, який приходить до цих шкіл. У нас є план зробити це більшою державною програмою і окремо модернізувати, оновити кілька навчальних центрів і зробити так, щоб вони працювали на високому рівні», - додав він.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів та Генеральному штабу створити в ЗСУ Сили безпілотних систем як окрему структуру.

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони цього року планує підписати контракти на "сотні тисяч" безпілотників.

У грудні минулого року президент Володимир Зеленський оголосив, що в 2024 році в Україні планують виробити та передати захисникам мільйон безпілотників.

На початку січня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна готова закупити до 1 млн FPV-дронів, оскільки вперше МОУ сформувало потребу на рівні Сил оборони та узгодило її з потужностями українських виробників.