Російський флот у Чорному морі був найменш активним з початку війни проти України після усунення командувача Чорноморського флоту (ЧФ) у березні 2024 року.

Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки.

У повідомленні зазначається, що 1 квітня фрегат типу «Григорович» із керованими ракетами був завантажений озброєнням на базі Чорноморського флоту (ЧФ) у порту Новоросійська.

Сучасні російські військові кораблі, такі як фрегат класу «Григорович», мають системи вертикального пуску крилатих ракет по морських і наземних цілях. Історично повелося, що такі типи ракет завантажувалися в Севастополі.

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"ЧФ значною мірою відкликали свої кораблі та підводні човни з Севастополя далі на схід до Новоросійська. Після усунення командувача ЧФ у березні 2024 року флот був найменш активним з початку війни", - заявили у відомстві.