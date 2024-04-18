Російський флот у Чорному морі був найменш активним з початку війни проти України після усунення командувача Чорноморського флоту (ЧФ) у березні 2024 року.
Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки.
У повідомленні зазначається, що 1 квітня фрегат типу «Григорович» із керованими ракетами був завантажений озброєнням на базі Чорноморського флоту (ЧФ) у порту Новоросійська.
Сучасні російські військові кораблі, такі як фрегат класу «Григорович», мають системи вертикального пуску крилатих ракет по морських і наземних цілях. Історично повелося, що такі типи ракет завантажувалися в Севастополі.
"ЧФ значною мірою відкликали свої кораблі та підводні човни з Севастополя далі на схід до Новоросійська. Після усунення командувача ЧФ у березні 2024 року флот був найменш активним з початку війни", - заявили у відомстві.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 April 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 18, 2024
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У міністерстві також додали, що ЧФ майже напевно залишається поряд із Новоросійськом, бо це найкращий спосіб уникнути атак морем з боку України.
Однак його інфраструктура для технічного обслуговування, матеріально-технічного забезпечення та управління зброєю в Новоросійську, швидше за все, була покращена для подальшого базування там на невизначений термін.
Росія маскує військові літаки й кораблі, щоб врятувати їх від атак
Наприкінці березня 2024 року розвідка Великої Британії повідомляла, що російські військові приділяють велику увагу маскуванню, щоб підвищити живучість армії після великих втрат, яких зазнали за роки війни Чорноморський флот та Повітряно-космічні війська РФ.
Крім того, на російських авіабазах маскування здійснюється за допомогою макетів літаків і шин на їхніх крилах. На дев’яти російських авіабазах також є розфарбовані силуети планерів.
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