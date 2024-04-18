Служба безпеки України затримала помічника та бізнес-партнера народного депутата Нестора Шуфрича, який фінансував Росгвардію в Криму.

Про це СБУ повідомила у Телеграмі.

«Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного фігуранта у справі народного депутата Нестора Шуфрича, якого підозрюють у фінансуванні Росгвардії у тимчасово захопленому Криму», – йдеться у повідомленні.

За матеріалами справи, цей зловмисник відповідав за юридичні аспекти оборудки. Зокрема, він займався укладанням договору зі структурами Росгвардії на охорону підконтрольної нардепу елітної нерухомості в Криму.

Advertisement

Таким чином всього за 3 місяці на рахунки росіян було переведено понад пів мільйона російських рублів. Призначення платежів – надання «послуг воєнізованої охорони» об’єктів народного депутата на території півострова.

Більше по темі СБУ знищила в Брянській області РЛС, яка контролювала небо на 700 км вглиб України Джерела у спецслужбах розповіли Kyiv Post, що РЛС вартістю 100 млн доларів уразили сімома дронами-камікадзе літакового типу.

Бізнес-партнеру Шуфрича повідомили про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Advertisement

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Нестор Шуфрич фінансував Росгвардію у Криму

У лютому народному депутату від забороненої партії ОПЗЖ Нестору Шуфричу оголосили про нову підозру. За даними слідства, він налагодив схему фінансування російських окупаційних угруповань у тимчасово анексованому Криму.

Він платив гроші Росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова. Тільки за 3 місяці 2016 року підконтрольна Шуфричу компанія сплатила росіянам за ці послуги понад півмільйона російських рублів.

Військовослужбовці РФ мали охороняти недобудований профілакторій загальною площею понад 4,5 тис. квадратних метрів, розташований біля моря у селищі Сімеїз.

Advertisement

Земельна ділянка площею понад 1,5 га, на якій розташований комплекс, входить до рекреаційної зони та межує з «дачею Медведчука».

У березні Печерський районний суд Києва на два місяці продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Шуфричу.