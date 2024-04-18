Ухвалений у першому читанні законопроєкт про залучення засуджених до захисту України в лавах ЗСУ передбачає обов'язкову згоду не лише самих засуджених, а й командирів частин, де будуть створені такі окремі спеціальні підрозділи.

Про це розповіла голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, йдеться на сайті Верховної Ради.

"Законопроєктом запроваджується можливість за згодою засудженого проходити службу у ЗСУ після медичної перевірки фізичного та психічного стану.

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Також обов'язково потрібно отримати згоду від командира військової частини, у якій будуть формуватися підрозділи із засудженими.

Коли є всі ці згоди, то саме суд розглядатиме можливість дострокового звільнення для підписання контракту із ЗСУ", - зазначила Олена Шуляк.

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Мобілізація засуджених в Україні - хто не буде в переліку

За її словами, у законопроєкті передбачено, що засуджені перебуватимуть на спеціальному обліку, а адміністративний нагляд за ними буде здійснювати командир частини.

Також, за рішенням Верховної Ради, заборонено мобілізацію засуджених, які скоїли злочини проти основ національної безпеки, колаборантів, вбивць та інших тяжких злочинців.

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Наразі обговорюється можливість розширення цього переліку, зокрема, щоби засуджені корупціонери не змогли долучатися до ЗСУ.

Голова комітету висловила сподівання, що до другого читання буде знайдено консенсусне рішення щодо цього законопроєкту.

Вона також наголосила, що залежно від рівня своєї військової підготовки, засуджені зможуть служити не лише на посадах рядових, а й сержантів, офіцерів.

Тисячі українців із судимістю хочуть приєднатися до ЗСУ

Тисячі громадян України, які мають судимість, виявили бажання приєднатися до Збройних сил України, заявив міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, серед охочих приєднатися до лав ЗСУ є й ті, хто має довічне ув’язнення. Міністр додав, що зараз щонайменше 50 тисяч осіб не перебувають на обліку в ТЦК і СП через погашену судимість.