З російської окупації вдалося повернути 17-річну дівчину та 16-річного хлопця, позбавлених батьківського піклування.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«З російської окупації врятували двох підлітків з Херсонщини. На підконтрольну Україні територію повернули 17-річну дівчину та 16-річного хлопця, позбавлених батьківського піклування», - йдеться у повідомленні.

Зараз підлітки у безпеці, отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

Advertisement

Прокудін наголосив, що цьому виїзду, як і багатьом іншим, передувала копітка робота благодійної організації «Save Ukraine», обласних органів опіки та піклування і служб у справах дітей.

Начальник ОВА висловив вдячність всім, хто доклав максимум зусиль, аби тільки з початку цього року вдалося вирвати з російської окупації 61 дитину.

В Україну з російської окупації повернули дві родини з дітьми

Вчора з тимчасово окупованої території Херсонської області на підконтрольну Україні територію виїхали дві родини з дітьми.

«Додому вдалося повернути сімʼю, котра виховує двох братів, позбавлених батьківського піклування. Хлопчикам 12 та 16 років», - написав начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Advertisement

Заради них опікуни наважилися виїхати з тимчасової окупації, адже не могли більше наражати на небезпеку дітлахів.