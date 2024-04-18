Директор-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва зауважила, що Україна потребує щонайменше $42 мільярдів міжнародної допомоги для бюджетної підтримки нинішнього року в умовах продовження війни.

Про це вона повідомила кореспонденту Укрінформу.

«Станом на тепер ми оцінюємо потреби (бюджетної підтримки для України – ред.) в розмірі $42 мільярдів на цей рік», - повідомила глава Фонду.

Вона висловила впевненість, що це вдасться зробити, оскільки міжнародна підтримка залишається твердою.

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«Мені було дуже приємно почути вчора заяви під час круглого столу щодо України, що підтримка України залишається стабільною, вона є твердою», - підкреслила Георгієва.

Для розв'язання економічних проблем треба закінчити війну

Водночас директор-розпорядниця МВФ наголосила, що для розв’язання економічних проблем для України й регіону потрібно передусім припинити російську війну.

«Війна насамперед це трагедія, коли щодня вбивають та ранять чоловіків, жінок і дітей. Тож нам потрібно, щоб ця війна закінчилася заради них», - наголосила директор-розпорядниця МВФ.

Крім того, Георгієва високо оцінила зусилля української влади щодо стабілізації економіки у постраждалій від війни країні.

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Україна отримає від ЄС 1,5 млрд євро у квітні та ще 1,9 млрд євро у травні

Раніше Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що Україна отримає від ЄС наступний транш обсязі 1,5 млрд євро вже до кінця квітня, та ще 1,9 млрд євро перехідного фінансування, за виконання умов, визначених у рамках імплементації Українського фонду в бюджеті ЄС, у травні 2024 року.