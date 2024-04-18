У Тернополі до 15 років ув’язнення засудили трьох депутатів Держдуми Росії, які голосували за визнання так званих ЛНР та ДНР.

Про це повідомляє Управління СБУ в Тернопільській області.

Служба безпеки зібрала доказову базу ще на трьох депутатів російської Держдуми, які причетні до початку повномасштабної війни проти України.

На підставі зібраних доказів суд визнав російських депутатів винними за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і призначив їм 15 років позбавлення волі.

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Засудженими є: Казаков Віктор Олексійович, 04.04.1949 р.н; Карлов Георгій Олександрович, 04.01.1971 р.н.; Карпов Анатолій Євгенович, 23.05.1951 р.н.

Зазначається, що 15 лютого 2022 року вони підтримали постанову про звернення до президента РФ з проханням визнати «незалежність» тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Більше по темі СБУ знищила в Брянській області РЛС, яка контролювала небо на 700 км вглиб України Джерела у спецслужбах розповіли Kyiv Post, що РЛС вартістю 100 млн доларів уразили сімома дронами-камікадзе літакового типу.

А вже 22 лютого фігуранти проголосували за ратифікацію так званого «договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу» між РФ і терористичними організаціями ЛНР та ДНР.

Надалі Кремль використав ці рішення як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення на територію України.

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Оскільки засуджені наразі перебувають на території РФ, то початок строку відбування покарання визначено з дня їх фактичного затримання.

СБУ повідомила двом соратницям Путіна про підозру в депортації українських дітей

У березні Служба безпеки України повідомила про підозру депутатці Держдуми РФ Яні Лантратовій та її спільниці Інні Варламовій – дружині голови фракції у Федеральних зборах Росії Сергія Миронова, які вивезли з Херсона в Росію двох українських дітей.

У повідомленні зазначається, що фігурантки входять до близького оточення російського президента Путіна та причетні до депортації українських дітей з тимчасово окупованої території України.

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За даними слідства, у період тимчасової окупації Херсона зловмисниці примусово вивезли до Росії двох неповнолітніх вихованців місцевого Будинку дитини - новонароджену дівчинку та дворічного хлопчика.