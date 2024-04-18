Міністр оборони Аргентини Луїс Петрі повідомив, що країна хоче стати глобальним партнером НАТО.

Петрі зустрівся з заступником генсека НАТО Мірче Джоане й передав лист про наміри Аргентини.

«Ми будемо далі працювати над відновленням зв’язків з метою модернізації та підготовки наших Збройних сил за стандартами НАТО», — написав міністр оборони Аргентини.

Зараз Аргентина має статус поза натовського союзника (отриманого у 1998 році за рішенням Конгресу США). Але має намір набути статусу «глобального партнера» НАТО, який на континенті має лише Колумбія.

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Що означає статус "глобального партнера"?

Як пише La Nacion, цей крок дозволить аргентинському військовому аташе розміститися в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі і «стати частиною клубу» з можливістю обміну військами з інших країн.

У рамках партнерства країни зможуть обмінюватися ідеями, отримувати консультації при укріпленні оборонних інститутів, брати участь в учених і співпрацювати в області наукових проєктів.