Внаслідок російського удару по Дніпру загинуло двоє людей та 15 поранені. Є також загиблі у Синельниковому, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

«У Дніпрі, окрім житлового будинка, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти. Загалом у місті на зараз, попередньо, двоє загиблих та 15 поранених. Інформацію уточнюємо. У Синельниковому є загиблі та постраждалі. Серед поранених діти. Один − важкий. Частково зруйновано 4 приватні будинки, ще 8 – пошкоджені», – повідомив Лисак.

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Голова ОВА додав, що важкими були ніч і ранок. У Павлограді пошкоджене одне з підприємств. Били росіяни і по Нікопольщині: ввечері з артилерії обстріляли сам Нікополь, а вночі – Марганецьку громаду: пошкоджені два приватні будинки.

Більше по темі Росіяни вдарили по Чернігову: 18 загиблих, майже 80 поранених Джерела Kyiv Post повідомили, що після ракетного удару по Чернігову в кількох мікрорайонах міста виникли проблеми з електрикою.

Що відомо про ракетний удар по Дніпропетровщині

10:01 8 людей загинуло, 29 осіб постраждали, з них 14 врятували рятувальники, повідомляє ДСНС України.

У Дніпрі внаслідок ракетних ударів ворога по цивільній інфраструктурі частково зруйнований пʼятиповерховий будинок. Сталася пожежа, її локалізували на площі близько 1 тис. кв.м. У місті загинуло дві особи, 20 людей постраждали, з них 12 врятували.

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У Синельниковому сталося часткове руйнування чотирьох приватних будинків, пошкоджено 10 приватних будинків.

Загинуло 6 людей, у тому числі двоє дітей. Постраждало шестеро осіб, із них дитина, врятували двох людей. У Кривому Розі постраждало троє людей.

09:50 Росіяни вбили на Дніпропетровщині 8 людей, серед яких двоє дітей. Постраждалих на зараз – 25, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в ефірі телемарафону.

Президент Володимир Зеленський після чергового кривавого удару окупантів закликав світ завдати поразки російському терору.

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"Кожна держава, яка надає системи ППО Україні, кожен лідер, який допомагає переконувати партнерів, що ППО зараз має бути не на складах, а в реальних містах і громадах, які зазнають ударів терористів, усі, хто підтримує наш захист, є рятівниками життя. Ми маємо завдати поразки російському терору", − заявив президент.

Він наголосив, що це потреба не лише України і українців, а це глобальна потреба.

"Росія повинна відповідати за свій терор, і кожна ракет, кожен "Шахед" мають збиватися. Світ може це гарантувати, партнери мають необхідні спроможності. Це було доведено, зокрема, у небі Близького Сходу, і це має запрацювати у небі Європи", − підсумував Зеленський.

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09:04 У Синельниківському районі Дніпропетровської області внаслідок ударів РФ загинуло шестеро людей, серед них двоє дітей, ще дві людини травмовані, повідомив у Телеграмі голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Екстрені служби працюють на місцях російських ударів на Дніпропетровщині... У Синельниківському районі пошкоджено більше десятка приватних будинків. Зайнялися пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Загинуло 6 осіб, серед яких діти 6 та 8 років. Ще 2 людей травмовано", - йдеться в дописі.

Триває розбір завалів пошкоджених будинків, тож імовірно, що кількість постраждалих збільшиться.

Лукашук додав, що в Дніпрі внаслідок російської атаки станом на зараз відомо про двох загиблих та 16 поранених. Психологічну допомогу надали 30 особам.

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08:46 В Укрзалізниці повідомили, що ворог цілеспрямовано масовано обстріляв цивільні інфраструктурні об’єкти Укрзалізниці в Дніпрі та області.

"Є поранені серед залізничників, їм надається медична допомога. На пошкоджених об’єктах працюють рятувальники, інформація про загиблих уточнюється. Робота вокзалу станції Дніпро призупинена", - йдеться у повідомленні.

08:04 Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по області постійно збільшується, повідомляє Сергій Лисак.

"На цю хвилину відомо про 15 поранених у Дніпрі. Всі – середні. Кривий Ріг – постраждало троє людей. Стільки ж у Синельниковому. Серед них двоє дітей. На жаль, одна восьмирічна дитина померла в лікарні. Співчуття рідним та близьким", - йдеться у повідомленні.

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Атака на Дніпро 18 квітня

Напередодні армія РФ атакувала Дніпропетровщину. Ракетного удару зазнав Дніпровський район, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Очільник Дніпропетровської ОВА повідомив, що росіяни пошкодили підприємство та інфраструктурний об’єкт.