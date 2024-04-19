У п'ятницю,19 квітня, Сили оборони та безпеки вперше збили ворожий дальній стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3. Джерела Kyiv Post підтверджують, що це була спланована операція Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ).
Російський бомбардувальник ТУ-22М3 збили з ЗРК С-200
Співрозмовник уточнив, що російський літак збили з ЗРК С-200.
Як повідомляє ГУР, ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше був уражений російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти до району Ставрополя, де впав і розбився.
Губернатор Ставропольського краю Росії раніше повідомив, що на поле впав літак.
За його даними, льотчики катапультувалися. Попередньо, ніхто не постраждав.
"Термінове повідомлення. На території Червоногвардійського округу в полі впав літак. За оперативними даними, руйнувань та жертв немає, льотчики катапультувалися", — написав губернатор у Telegram-каналі.
Ретельно спланована операція ГУР: атакувано російську загоризонтну РЛС "Контейнер" у Мордовії
Втім тривають пошуки ще одного льотчика. Причиною авіакатастрофи в Міноборони РФ назвали «технічну несправність».
Пізніше пропагнадистські медіа повідомили, що четвертий член екіпажу нібито загинув. Тіло знайшли пошукові групи.
Що таке бомбардувальник Ту-22М
Ту-22М — дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець зі змінною геометрією крила, що систематично обстрілює українські міста.
Що таке ЗРК С-200
С-200 (або ж SA-5 Gammon за класифікацією НАТО) – це зенітний ракетний комплекс великого радіусу дії. Перші версії, розроблені в СРСР в 1960-х, мали радіус у 160 км. Згодом комплекс пройшов кілька модернізацій.
Перевізний комплекс здатен діяти за умов інтенсивної радіопротидії та призначений для боротьби з літаками, крилатими ракетами та безпілотниками на висотах від 0,3 до 40 км, що летять зі швидкостю до 4300 км/год на відстанях до 300 км. Для комплексу були розроблені спеціальні варіанти ракет із ядерною бойовою частиною.
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