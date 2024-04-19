Як повідомляє ГУР, ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше був уражений російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти до району Ставрополя, де впав і розбився.

Співрозмовник уточнив, що російський літак збили з ЗРК С-200.

У п'ятницю,19 квітня, Сили оборони та безпеки вперше збили ворожий дальній стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3. Джерела Kyiv Post підтверджують, що це була спланована операція Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ).

Губернатор Ставропольського краю Росії раніше повідомив, що на поле впав літак.

За його даними, льотчики катапультувалися. Попередньо, ніхто не постраждав.

"Термінове повідомлення. На території Червоногвардійського округу в полі впав літак. За оперативними даними, руйнувань та жертв немає, льотчики катапультувалися", — написав губернатор у Telegram-каналі.

Більше по темі Ретельно спланована операція ГУР: атакувано російську загоризонтну РЛС "Контейнер" у Мордовії Джерела Kyiv Post підтверджують атаку на 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, розташований в російському Ковилкіно, що в Мордовії.

Втім тривають пошуки ще одного льотчика. Причиною авіакатастрофи в Міноборони РФ назвали «технічну несправність».

Пізніше пропагнадистські медіа повідомили, що четвертий член екіпажу нібито загинув. Тіло знайшли пошукові групи.

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Що таке бомбардувальник Ту-22М

Ту-22М — дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець зі змінною геометрією крила, що систематично обстрілює українські міста.

Що таке ЗРК С-200

С-200 (або ж SA-5 Gammon за класифікацією НАТО) – це зенітний ракетний комплекс великого радіусу дії. Перші версії, розроблені в СРСР в 1960-х, мали радіус у 160 км. Згодом комплекс пройшов кілька модернізацій.

Перевізний комплекс здатен діяти за умов інтенсивної радіопротидії та призначений для боротьби з літаками, крилатими ракетами та безпілотниками на висотах від 0,3 до 40 км, що летять зі швидкостю до 4300 км/год на відстанях до 300 км. Для комплексу були розроблені спеціальні варіанти ракет із ядерною бойовою частиною.

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Відео знищення ворожого літака Ту-22М3