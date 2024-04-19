За перший квартал 2024 року вже відкрито на 20% більше справ про шахрайство у порівнянні до відповідного періоду у 2023. Понад 24 тис. кримінальних справ відкрили за ст. 190 “Шахрайство” в першому кварталі 2024 року, за даними ГПУ. 

Про це свідчать дані Опендатабот.

Скільки в середньому відкривають кримінальних справ в Україні

У 2024 році кількість відкритих справ сягнула позначки у 8 тисяч справ на місяць, тоді як торік — майже 7 тис. Для порівняння, у 2021 році цей показник був меншим у 4 рази — 2 тис.

Однак лише 3,4 тис. або 14% усіх зареєстрованих справ на початку 2024 року дійшли до суду. Ще понад 2 тис. проваджень було закрито. Натомість за відповідний період у 2023 році до суду надійшло лише 10% відкритих проваджень, а у 2021 — 19%.

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У 2023 році в Україні покарали майже втричі менше корупціонерів

Згідно з даними НАЗК, до Реєстру корупціонерів у 2023 році потрапили 2420 осіб. Це майже утричі менше порівняно з 2021 роком. 

Найбагатшими на корупційні злочини виявилися Львівщина та Київщина. А найпопулярніша причина потрапляння до реєстру – пропозиція вигоди за дії або  бездіяльність у владі. 

Львівська область вже три роки поспіль утримує перше місце у винесених вироках. Кількість записів від початку повномасштабної війни теж знизилася: якщо у 2021 році їх було 537, то у 2023 році — лише 192.

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