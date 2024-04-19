Збиття російських військових літаків над територією Росії є частиною законного права України на самооборону. Тож Збройні сили України мають законне право завдавати ударів по військових цілях РФ за межами України.

На цьому наголосив у п'ятницю в Брюсселі під час пресконференції за підсумками надзвичайної Ради Україна-НАТО генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

«Ми маємо пам’ятати, що це таке. Це агресивна війна, коли Росія атакує свого сусіда, атакує Україну. Україна має право на самооборону, і це включає також удари по легітимних військових цілях за межами України. Тож збиття російських літаків, які використовуються для того, щоб атакувати Україну, є частиною законного права України на самооборону», - наголосив керівник Альянсу.

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Більше по темі У НАТО є достатньо систем ППО, частину можна передати Україні – Столтенберг Столтенберг заявив, що Північноатлантичний Альянс володіє достатньою кількістю систем протиповітряної оборони, щоб значно більше передати Україні

Відповідаючи на запитання чи інформувала Україна союзників по НАТО про обставини збиття російського стратегічного бомбардувальника, Столтенберг зауважив, що міністр оборони України Рустем Умєров поінформував партнерів по Альянсу про зусилля Повітряних сил України із захисту власної території та повітряного простору.

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Зокрема про ураження різних російських повітряних спроможностей. Водночас керівник НАТО утримався від подальших коментарів та залишив право на відповідні оголошення або коментарі за українською стороною.

«Що я можу сказати – це те, що союзники по НАТО будуть нарощувати постачання спроможностей повітряного захисту (для України – ред.). Декілька союзників зробили оголошення сьогодні про поставки більшої кількості засобів ППО.

Я очікую на конкретні оголошення у найближчому майбутньому на основі інформації, яку союзники довели до нас сьогодні на цій зустрічі за (віртуальною) участю Президента Зеленського», - зазначив генеральний секретар НАТО.

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ГУР знищили російський ТУ-22М3 за допомогою С-200

У п'ятницю,19 квітня, Сили оборони та безпеки вперше збили ворожий дальній стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3. Джерела Kyiv Post підтверджують, що це була спланована операція Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ).

Співрозмовник уточнив, що російський літак збили з ЗРК С-200.

Як повідомляє ГУР, ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше був уражений російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти до району Ставрополя, де впав і розбився.

Країни НАТО вирішили поставити Україні більше систем ППО

На пресконференції за підсумками засідання Ради Україна-НАТО генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що учасники засідання погодилися збільшити підтримку Києва засобами протиповітряної оборони.

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За словами генсека, присутні на засіданні міністри оборони НАТО "погодились посилити й надати додаткову військову підтримку, включно більше протиповітряної оборони".

"НАТО визначив наявні ресурси по всій території Альянсу. Є системи, які є доступними для України. Тож я очікую нові оголошення щодо допомоги Україні з ППО найближчим часом", – анонсував Столтенберг.